Ryan Reynolds y Rob McElhenney compran equipo galés de futbol

“Muero de ganas por ir al Racecourse Ground. Hora de jugar", escribió Reynolds en Twitter el miércoles.

El anuncio era una formalidad dado que la compra fue aprobada en noviembre.

Los nuevos dueños tienen grandes planes para Wrexham, que milita en la quinta división del futbol inglés, y anunciaron una inversión de 2,7 millones de dólares.

“Junto a los jugadores, empleados, hinchas y la comunidad local, ahora podemos perseguir nuestro objetivo de hacer crecer el equipo y devolverlo a la EFL (Liga Inglesa de futbol ), buscando un aumento de la concurrencia y un estadio renovado, al tiempo de aportar una diferencia positiva en la comunidad en general en Wrexham”, dijeron Reynolds y McElhenney en un comunicado.

The @Wrexham_AFC handover is complete! We’re toasting with a limited-edition bottle of @AviationGin and I am rebranding as Wrob. Both of which I am apparently legally obligated to do as I've been informed Ryan now owns my life rights. My lawyer is currently looking into it. pic.twitter.com/f4fdpJtlIq