Marseille triunfa en su debut en la Copa de Francia

La victoria como visitante permitió al Marsella romper una racha de siete partidos sin ganar.

El gol de Benedetto fue apenas su quinto en 29 partidos esta temporada. Ahmadou Bamba Dieng marcó su primer tanto con el Marsella tras llegar recientemente del club senegalés Diambars.

Contento por el gol y mucho más por el triunfo 9️⃣

Seguímos en carrera equipo ✔️

Heureux pour le but et bien plus encore pour la victoire 9️⃣

Continuons dans la compétition ✔️ @OM_Officiel #AllezIOM ⚪ #CoupeDeFrance @coupedefrance pic.twitter.com/iibcMTYDAg