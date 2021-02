Todo Televisa pasó por aquí, digo, las mujeres: Julio César Chávez

La leyenda mexicana del boxeo, Julio César Chávez, suele causar mucha polémica cada vez que hace alguna declaración sobre su pasado, ya sea para recordar sus grandes victorias en el pugilismo, sus problemas con las drogas y sus relaciones.

Ahora, el excampeón mundial declaró que tuvo diferentes relaciones amorosas con actrices de Televisa. Por respeto a ellas no dijo nombres, pero aceptó que una de ellas le cantaba la canción Suave, interpretada por Luis Miguel, la cual la ajustaba con su nombre.

En entrevista con Hesiquio Balderas manifestó que, "Todo Televisa pasó por aquí, digo, las mujeres. (Una de ellas me cantaba) 'Chávez, cómo me mata tu mirada'". Además, aprovechó el espacio para hablar de Mike Tyson y el consumo de marihuana, la cual nunca fue de su agrado.

"Tyson todavía le pega a la marihuana, pero yo no puedo. La marihuana nunca me gustó. Mi droga de siempre fue la cocaína y el alcohol, pero yo no tengo ningún problema con la marihuana”, manifestó El César" del boxeo.