Falla otra vez servicio de recolección de basura en Madero

Otra vez falló el servicio de recolección de basura en Francisco I. Madero, lo que generó la inconformidad de los ciudadanos.

En un recorrido que se hizo en el centro de la ciudad y en algunas colonias se pudo constatar la acumulación de basura al exterior de negocios y viviendas.

Vecinos de la colonia Linares manifestaron que, regularmente el camión recolector pasaba los martes y viernes, pero desde hace cuatro semanas únicamente lo hace los martes en la mañana, pero ayer era la una de la tarde y todavía no acudía.

La misma denuncia la hicieron habitantes de colonia Las Vegas, Montemayor, Francisco Villa, en los fraccionamientos San Francisco, Paraíso y Pinabetes o en comunidades rurales como; Lequeitio Santo Niño y Jaboncillo, entre otros.

Por su parte los comerciantes, que se encuentran el interior del Mercado Manuel Acuña, manifestaron que, para anteriormente el camión recolector pasaba dos veces al día, pero también tienen semanas que solo se hace un recorrido o hay días que no acuden.

"La verdad si es un problema, por la gente de los negocios que están afuera se molestan por que los de las carnicerías sacan su basura a la calle, porque por las cosas que tiran empieza a hacerse mucha mosca o a oler feo o llegan los perros y la riegan", dijo uno de los locatarios.

Vecinos y comerciantes coincidieron que, la acumulación de los desechos representa un problema de salud, ya que con las altas temperaturas que se registran en los últimos días contribuye que se agudicen los fétidos olores.

Incluso los habitantes de los fraccionamiento manifestaron que quienes tienen camioneta optan por tirarla, incluso algunos de ellos lo hacen en terrenos baldíos, que no solo agudiza el problema de salud, pues se daña la imagen urbana.

"Es hora que todavía no pasa, ya la están regando y es en todos lados y luego si los perros rompen una bolsa, ellos no la recogen, así la dejan, mire es mucha basura y no sabemos qué está pasando con los camiones".

Finalmente los quejosos hicieron el llamado a las autoridades municipales, para que solucionen el problema, ya que dicen se dice que los camiones no funcionan.