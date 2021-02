Protestan taxistas en la Plaza Mayor de Torreón

Taxistas se manifestaron ayer martes en la Plaza Mayor de Torreón en reclamo por supuestas acciones de acoso contra su gremio por parte de las autoridades, especialmente de la Dirección de Autotransporte municipal.

En punto de las 09:30 horas, un grupo de alrededor de 70 choferes de diversas líneas se reunieron en el estacionamiento de un centro comercial del bulevar Revolución y Saltillo 400, ahí acordaron hacer una caravana en dirección a la Plaza Mayor de Torreón, sitio donde finalmente se concentraron para hacer su protesta.

Estacionaron sus unidades en la explanada de la misma Plaza Mayor y al descender de ellas lanzaron consignas contra las autoridades, a las que acusaron de multar y decomisar sus vehículos "sin consideración alguna" de su labor.

Reclamaron por los operativos de Autotransporte en los que se ejecutan multas por llevar tres o más pasajeros, así como porque sus usuarios no respetan el uso del cubrebocas, entre otras situaciones.

En un momento, los choferes intentaron ingresar al edificio de la presidencia municipal, pero fueron interceptados por un empleado que les solicitó esperar a la llegada de representantes de Autotransporte del Gobierno de Coahuila.

Más tarde el Ayuntamiento de Torreón organizó una mesa de diálogo con representantes de los taxistas, se tomó nota de todas y cada una de las demandas que realizaron en la manifestación, las cuales serán llevadas a la próxima reunión del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna para que se analice si alguna se aprueba, o bien, si la vigilancia en la actividad del autotransporte se mantiene sin variaciones.

MEDIDAS SE DEFINEN EN SUBCOMITÉ: ALCALDE

Previamente el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, se había referido a la manifestación y precisó que las medidas de supervisión en taxis y camiones no obedecen únicamente a la autoridad municipal, sino que se generan mediante acuerdos del Subcomité de Salud en la región, por lo tanto su modificación sería en ese mismo canal.

"A ver, hay una instrucción del (Sub) comité de Salud para que en los taxis no vayan más de dos personas, hay taxis que llevan tres, cuatro, cinco personas adentro, entonces son temas que tenemos que revisar, así como los protocolos que se revisan en las tiendas, eso es lo que se está revisando, no nomás por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, participa Gobierno del Estado, participa la Guardia Nacional, inspectores, eso es lo que se está revisando, los protocolos", indicó Zermeño.

En ese sentido pidió a los taxistas no incumplir con los protocolos que se han establecido en el tema sanitario, no solamente para proteger la salud de la población, sino la de ellos mismos y la de sus familias.

"No podemos permitir que vayan los camiones o los taxis con una capacidad que no permita la sana distancia", advirtió el alcalde a los choferes, al tiempo en que llamó a la población en general a que se mantenga la disciplina en la prevención del contagio del virus.