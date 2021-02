Padres en Torreón piden garantizar seguridad en escuelas

La Unión Nacional de Padres de Familia Comité Torreón consideró que para un posible regreso a clases semipresenciales en escuelas públicas de nivel básico de Coahuila, las autoridades educativas deberán garantizar a docentes y alumnos recursos e infraestructura escolar adecuada para poder atender las estrategias de prevención y control del COVID-19 en las aulas.

María Guadalupe Caro Angulo, presidenta de esta organización que agrupa a unos 400 padres y madres de familia, dijo que un gran porcentaje de instituciones educativas no dispone de servicios de agua potable y saneamiento así como de instalaciones básicas para el acceso al lavado de manos, una de las medidas de seguridad que se promueven durante esta contingencia sanitaria para disminuir el riesgo de contagios del virus SARS-CoV-2.

"Nosotros pensamos que primero nos tienen que garantizar a los padres de familia y a los maestros que realmente hay seguridad en el regreso a clases, que vayan a sanitizar todas las escuelas y que haya las condiciones ideales. Hay muchísimas escuelas que no cuentan con agua potable, yo no sé cómo le van a hacer los maestros para que los niños se estén lavando constantemente las manos y si no es así, los maestros y padres de familia tendrán que sacar de su bolsillo para la compra de pipas de agua o de gel antibacterial, sí está complicado el asunto", señaló.

Lo anterior lo dijo luego de que el secretario de Educación en el estado, Higinio González Calderón, señalara que el regreso a clases semipresencial en las escuelas públicas de nivel básico de Coahuila podría darse antes del primer semestre de este 2021 si los contagios de COVID-19 y las hospitalizaciones se comportan como hasta ahora, con una tendencia a la baja.

El funcionario indicó que será la Secretaría de Salud del estado quien les diga cuándo es el momento indicado para retornar a las aulas y agregó que esto sería en el formato híbrido, es decir, combinando las actividades escolares presenciales con la educación a distancia además de que se analiza que las escuelas puedan operar al 25 por ciento de su capacidad máxima y considerando también su ubicación y los Indicadores para la Estimación del Riesgo Epidemiológico.

Sobre ello, Caro Angulo expresó que "no es tan fácil" regresar a clases por lo que será necesario que las autoridades educativas establezcan protocolos sanitarios estrictos y garanticen los servicios básicos adecuados para un regreso seguro a las escuelas.

"Si existen las condiciones, podrían regresar escalonadamente los alumnos a mediados de este ciclo escolar aunque no se puede generalizar por las condiciones de cada escuela. En cada plantel hay un consejo escolar, se debería convocar a padres de familia, docentes y directivos para analizar escuela por escuela el regreso a clases, es lo mejor para todos", concluyó