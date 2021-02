Avalan juicio contra Trump

Ayer, con la luz verde del Senado y con votos republicanos, inició el segundo juicio político contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, quien enfrenta cargos por incitar a la insurrección tras el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero.

A palabras de Chuck Summer, líder de la mayoría demócrata en el Senado, al dar inicio la sesión en el Capitolio "los cargos contra el expresidente Trump son los más graves jamás presentados contra un presidente en la historia de Estados Unidos".

El nuevo proceso contra Trump inicia a más de un mes de que ocurrió el siniestro y a tres semanas de que abandonó el poder, y bajo esa excusa los abogados del exmandatario argumentaron que era inconstitucional juzgarlo políticamente cuando ya no está en la Casa Blanca, mientras que los "fiscales" demócratas defendieron el proceso, al recordar que evaluaba hechos que ocurrieron cuando todavía era presidente.

"No podemos crear una 'excepción de enero' en nuestra Constitución para que los presidentes corruptos tengan unas semanas para hacer lo que quieran al final de su mandato sin temor a ser juzgados", dijo el legislador demócrata Jamie Raskin, quien funge como fiscal en el caso contra Trump.

Con los senadores como juzgado, la bancada demócrata y algunos republicanos que se desmarcaron de Trump culpan a la retórica incendiaria del ahora expresidente de que se haya llevado a cabo el asalto.

"Eso es un grave delito y falta. Si eso no es una ofensa enjuiciable, es que no existe tal cosa", dijo Raskin, quien concluyó su discurso inicial señalando que "este no puede ser nuestro futuro… No podemos tener presidentes incitando y movilizando a una turba violenta contra nuestro propio Gobierno".

El Senado le dio la razón horas más tarde, al decidir que el juicio político contra un presidente que ya ha abandonado el cargo sí es constitucional, por 56 votos a favor -algunos republicanos- y 44 en contra.

Los seis senadores republicanos que se sumaron a la bancada demócrata y votaron a favor de declarar constitucional el proceso fueron Bill Cassidy, Ben Sasse, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney y Pat Toomey.

La votación inicial también sirvió para visualizar el posible fallo contra Trump, que podría acabar en absolución, puesto que para una condena contra el neoyorquino se necesitarían 67 votos y los demócratas solo controlan 50 escaños en el Senado.

Por su parte, Trump enfureció porque el desempeño de sus abogados el primer día de su segundo juicio político fue calificado por allegados al exmandatario como un desastre, mientras que aliados y senadores republicanos cuestionaron la estrategia y algunos pidieron que, una vez más, se cambiara a su equipo legal.

Trump, quien veía el juicio que se desarrollaba en Washington, estaba furioso, según una persona familiarizada con su opinión.

Los senadores de igual forma criticaron lo que describieron como un desempeño inarticulado por parte de la defensa del expresidente.