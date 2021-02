Serena Williams continúa con su paso arrollador

La estadounidense Serena Williams (10) no soltó el acelerador tras repetir la contundencia con la que superó su estreno para vencer, esta vez, a la serbia Nina Stojanovic por 6-3 y 6-0, y se cruzará en la siguiente ronda con la rusa Anastasia Potapova.

"Me ha presionado mucho al principio y a pesar del resultado ha jugado bien durante todo el partido. Durante el segundo set no he pensado tanto y por eso he jugado mejor", comentó tras superar el segundo obstáculo.

Serena completó con nota su segunda prueba después de dominar de principio a fin un choque en el que acumuló 26 golpes ganadores y tan sólo once errores no forzados, considerando su vocación ofensiva.

Precisamente la tenista de Michigan se enfrentó contra su próxima contrincante en la primera ronda de la edición pasada, donde se impuso sin dificultades por un cómodo 6-0 y 6-3.

Tras la victoria de ayer, la veterana jugadora de 39 se sitúa a cinco partidos de igualar el récord de la australiana Margaret Court con 24 títulos Grand Slam.

39 AÑOS de edad tiene Serena Williams, quien tiene 23 títulos de Grand Slam en su carrera.

CAE ANDREESCU

El regreso de Bianca Andreescu tras una lesión fue fugaz en el Abierto de Australia.

La excampeona del Abierto de Estados Unidos se sumó a otras tenistas ubicadas entre las primeras 10 del escalafón que han caído ante Hsieh Su-wei.

El poder de la canadiense no bastó ante los certeros disparos de la veterana taiwanesa, quien se impuso por 6-3, 6-2 para dar la sorpresa en la segunda ronda.

Andreescu dijo que se sintió "oxidada", aunque valoró haber estado libre de dolencias en la semana.

La octava preclasificada, de 20 años, pareció confundida por el estilo heterodoxo de Hsieh, de 35, que incluye un tiro de derecha a dos manos y una combinación impredecible de tiros bien colocados.

Tampoco ayudó a Andreescu su saque errático. Perdió 17 de 23 puntos en su segundo servicio. Le rompieron el saque en seis ocasiones y cayó a 1-3 en la segunda ronda de torneos del Grand Slam.

Hsieh se ubica en el 71er sitio del ranking, y ha sido irregular durante prácticamente toda su carrera. Sin embargo, tiene un récord de 8-2 ante jugadoras que figuran entre las 10 mejores, incluidos dos triunfos sobre tenistas que eran las primeras del mundo en ese momento -Simona Halep en Wimbledon de 2018 y Naomi Osaka en Miami de 2019.

AVANZA SCHWARTZMAN

El argentino Diego Schwartzman (9) completó una segunda ronda brillante tras fulminar al francés repescado de la previa Alexandre Muller por un contundente 6-2, 6-0 y 6-3 que alcanzó la hora y media de duración.

Su próximo rival será el ruso Aslan Karatsev, quien firmó en su segundo choque la derrota más severa de la actual edición del torneo tras abrumar al bielorruso Egor Gerasimov por 6-0, 6-1 y 6-0.

Schwartzman, el único argentino vivo en el cuadro, tan solo cometió trece errores no forzados para poner de manifiesto su principal virtud, la solidez, que desesperó al verdugo en primera ronda de su compatriota Juan Londero.

En otros duelos de ayer, Dominic Thiem derrotó fácilmente 6-4, 6-0, 6-2 a Dominik Koepfer, para meterse a la tercera ronda del torneo, al igual que Milos Raonic, que vino de atrás para vencer 6-7, 6-1, 6-1, 6-4 a Corentin Moutet, no tuvo la misma suerte Stanislas Wawrinka, quien cayó en cinco sets con Marton Fucsovics.

ELIMINAN A GONZÁLEZ

El mexicano Santiago González quedó fuera en la primera ronda del torneo de dobles, tras perder con su pareja Marcelo Demoliner 7-6, 6-7, 3-6 frente a Matwé Middelkoop y Marcelo Arévalo.

DJOKOVIC, EN VENTAJA

Al cierre de la edición, el número uno del mundo, Novak Djokovic, derrotaba 6-3, 6-7, 7-6 a Frances Tiafoe en duelo de la segunda ronda.