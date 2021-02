LO IMPORTANTE ES GANAR

- Regresar al camino de las victorias y aprovechar la estadía en casa, son las consignas para los Guerreros del Santos Laguna durante el próximo domingo, cuando reciban a los Rayados del Monterrey, en actividad de la sexta fecha del torneo Guardianes 2021.

El plantel dirigido por Guillermo Almada sostuvo ayer una nueva sesión de entrenamiento, enfocados en el duelo ante "La Pandilla", que al igual que Santos, conserva marca invicta en el actual torneo de la Liga MX, lo que deja en claro la peligrosidad de la costosa plantilla que comanda Javier Aguirre, quien regresa como entrenador a La Laguna tras 19 años de ausencia. Con tres empates consecutivos, la encomienda albiverde es volver a ganar, sobre todo al jugar en el estadio Corona, donde Almada tiene una sobresaliente efectividad.

MÁS ESPECTÁCULO

El defensa brasileño Matheus Dória compareció ante los representantes de los medios de comunicación en una conferencia virtual y aunque aceptó que le gustaría que el equipo jugara de una manera más vistosa, no le molesta en lo absoluto el conseguir resultados favorables con el rendimiento actual de los Guerreros: "sabemos que podemos mejorar en la posesión de la pelota, en muchos casos no fuimos efectivos, eso es lo que buscamos. Jugando bien o mal, al final lo que cuenta son los tres puntos. Por mí, independientemente de cómo juguemos, traer los tres puntos a casa cuando vamos de visita o dejarlos aquí cuando nos toca de local, es lo que vale, estar entre los cuatro primeros es nuestro objetivo".

"Hay partidos en los que no se puede jugar tan bonito, dar un show o tener once Ronaldinhos en la cancha, pero lo más importante son los tres puntos, tener la autocrítica y buscar siempre en qué se puede mejorar, estar buscando mejorías de manera grupal e individual, eso es muy importante, creo que es lo que más vale para nosotros", agregó.

Refiriéndose al empate que Atlas les arrancó de las manos el pasado sábado, el zaguero brasileño aceptó que: "obviamente nos duele, por haber tomado el gol en el último minuto, aparte de que no jugamos tan bien como lo veníamos haciendo. Sí son tres partidos sin ganar, pero tampoco hemos perdido, entonces seguimos sumando, peleando entre los primeros y ahora nos queda trabajar para buscar una nueva victoria y en eso estamos enfocados", dijo.

"Creo que empezamos mejor que el torneo anterior, sumando puntos en todos los partidos y eso es bueno, viendo también que vamos mejorando poco a poco, partido por partido, eso lo sabemos, no andamos finos, pero sí estamos evolucionando, creo que estar entre los primeros, pegaditos (sic), te da seguridad para trabajar, el torneo está siendo muy peleado y disputado por todos los equipos, uno que esté octavo puede subir rápido hasta los primeros y tenemos que estar atentos, vivos y disminuyendo en las equivocaciones".

RAYADOS ES DE CUIDADO

Aunque el Monterrey no se vio dominador en su más reciente partido como visitante, para Dória no existen motivos para caer en excesos de confianza, por lo que intentará junto a todo el plantel santista, marcar el ritmo del partido: "creo que nuestra identidad, ya todos la saben y la conocen, la manera de presionar, la entrega durante todo el juego, creo que viene un partido de confrontación directa, Monterrey tiene un partido menos, así que debemos sumar nosotros, porque no sabemos lo que va a suceder cuando ellos jueguen contra León, tenemos que mantener nuestra invencibilidad dentro de casa y eso vamos a hacer, buscar el juego, intentar ganar a partir de que pite el árbitro, tenemos que buscar ganar sí o sí", adelantó.

"Sabemos que el equipo de Monterrey es muy bueno y es un enfrentamiento directo por la pelea de los primeros puestos, lo tenemos que encarar como una final, más que liguilla, como una final, así debemos encarar cada partido cuando nos ponemos la camiseta de Santos", expuso el amazónico que tendrá la encomienda de marcar al peligroso Rogelio Funes Mori.

Precisamente en el tema de los delanteros con los que cuenta "La Pandilla", Matheus los elogió, pero apostó por la filosofía de juego albiverde para aspirar a ganar el encuentro del domingo: "sus delanteros son rapidísimos, ya lo probaron, son bien buenos en el tema de hacer goles, tenemos que estar atentos en todo el partido, ellos son jugadores de jerarquía y nosotros debemos estar muy atentos, no solamente la línea de cuatro, sino todos, jugar bien, con nuestra presión, defendernos con la pelota y eso vamos a buscar hacer".

LAMENTA AUSENCIA DE LOZANO

El Club Santos informó a través de su reporte de lesionados, que el volante uruguayo Brian Lozano fue sometido a cirugía el pasado lunes en una clínica de la ciudad de Monterrey, por lo que ha comenzado su periodo de recuperación. Ante la dificultad de que "El Huevo" pueda regresar a jugar durante el actual torneo, Dória afirmó: "siempre he dicho que Brian es nuestro mejor jugador y por una lesión no va a dejar de serlo, entonces tenemos que apoyarlo, ayudarlo de la manera que sea, siempre estar junto a él, porque es muy difícil estar haciendo terapia, no estar en el día a día con el grupo, en la cancha, yo veo las ganas que tiene de regresar, es triste, me siento mal por él, porque todo jugador quiere estar compitiendo y fue de muy mala suerte lo que le sucedió por segunda vez, pero vamos a estar para lo que se le ofrezca, esperando se pueda recuperar y estar al cien para que siga como siempre, ayudándonos".

6 TORNEOS lleva jugando Matheus Dória con los Guerreros, en los que ha marcado 7 goles.