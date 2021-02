Suspenden sesión de cabildo en Matamoros

Debido a la discusión en las que se enfrascaron los regidores Ricardo Ramírez, José Luis Montes Jasso con la regidora Lizeth Inungaray González quien acusó al secretario del Ayuntamiento Salvador Vega de León de bloquearla en sus intervenciones, se suspendió la sesión ordinaria de Cabildo de Matamoros, que fue convocada este martes.

Incluso la edil fue acusada de "reventar" la sesión, ya que al registrar "fallas técnicas" se apersonó en la oficina donde se encontraban los tres funcionarios, situación que generó la diferencia de puntos de vista, que derivó en la aplicación de una multa de 15 salarios, además de que el regidor Montes Jasso, sugirió que se solicitara la presencia de elementos de Seguridad Pública, para que desalojará a la regidora y sus acompañantes ya que posteriormente llegaron algunas personas para respladarla.

El secretario del ayuntamiento Salvador Vega de León secundó la propuesta de llamar a los uniformados pero el primer regidor Ricardo Ramírez pidió que no lo hicieran ya que dijo victimizarían a la edil, además de que con la presencia de los uniformados se le secundaba el "show" que estaba haciendo, por lo que pidió que se cancelara la sesión.

Luego de alrededor de 12 minutos, de acusaciones mutuas, finalmente a los 37 minutos de haber iniciado la reunión y se "cortó" la transmisión que regularmente se hace en la página oficial de Facebook del municipio, sin que se consensuara la cancelación de la reunión.

En la pantalla de la computadora de Inungaray González se observaba un cartel que decía: "Horacio Piña no informa de los permisos de alcoholes", pero la polémica inició cuando la edil, fue la primera en pedir la palabra y justo cuando señalaba a Vega de León de no hacer su trabajo, puesto que no se integraba completas las actas de las sesiones de Cabildo, ya que no se agregaban los recursos de inconformidad, se registró la "inexplicable falla técnica", que dejó "congelada" la imagen, para posteriormente quedar desconectada de la reunión, a lo que el moderador propuso que derivado del "problema técnico" su intervención se dejara para asuntos generales.

En el "inter" para que la edil pudiera resolver el problema se escucharon risas, debido a que el secretario dejó abierto su micrófono, pero lo corrigió rápidamente y luego se dio paso a la intervención del regidor Montes Jasso quien puso a consideración el dictamen de la Comisión de Contraloría, que luego pasó a la votación, pero el secretario manifestó que, en caso de que la regidora estuviera en contra, ya que no le fue posible votar, por mayoría se había aprobado.

"Hago constar que, por la falla no fue posible que emitiera su voto, por lo tanto no se están violando sus derechos políticos, sin embrago debemos continuar con la sesión, toda vez de que estamos enterados de que puede haber problemas técnicos, entonces pasamos al resolutivo que por mayoría se tomó el acuerdo" citó.

La reunión siguió su curso y en un momento dado la regidora ingresó a la oficina donde estaban los dos regidores y el secretario del Ayuntamiento y frente a la cámara dijo; "Vengo a hacerlo responsable a usted, aquí está abierta la cámara porque cada que voy a hacer una manifestación, usted me bloquea, yo estoy checando en mi computadora y en mi sistema y es usted el que me está bloqueando y casualmente cada que hago una manifestación".

"No, tiene usted problemas", le contestó a lo que ella repeló; "No el problema lo tiene usted", no "el problema lo tiene usted regidora, usted tiene que checar su conexión" le volvió a decir.

En ese momento el regidor José Luis Montes Jasso intervino y manifestó; "Creo que somos lo suficientemente grandes o maduritos para venir a hacer este tipo de intervenciones y acusando de algo que no puede sustentar compañera, porque al final de cuentas nosotros estamos aquí presentes y somos testigos de que ni se le ha bloqueado, de que su sistema quizá está fallando, y al igual que al igual que nosotros y al final de cuentas aquí está la oficina abierta para que usted pudiera estar sin problema alguno para que usted pueda integrarse a la sesión y hacer sus comentarios de manera razonada y que sea fehacientes y la verdad es que no tenemos ningún problema los demás compañeros pero no me gustaría tuviéramos que hacer esto con acusaciones falsas, al final de cuentas si usted tiene algún señalamiento que hacer y si tiene algunas pruebas para hacerlo, sabe que hay instancias legales como para poder estar haciendo este tipo de exhibiciones, en un recinto como el Cabildo, con el debido honor y respeto que se tiene que tener a las sesiones de Cabildo y entonces a mí me gustaría secretario, que si se sigue con este tipo de manifestaciones; primero que se le de salida a la compañera y segundo que se le hagan las acciones necesarias porque no se puede estar permitiendo esto".

Luego Salvador Vega de León le pidió a Lizeth Inungaray en varias ocasiones que se retirara de la oficina, pero ella lo seguía acusando de bloquear sus intervenciones incurriendo, dijo en un delito electoral.

"Casualmente cada manifestación que yo tengo que hacer, hay problemas en mi sistema, hay problemas en mi red o en la computadora porque es usted quien tiene el control y se lo digo porque tengo un ingeniero en un lado y le digo que lo hago responsable de esta situación, por prohibirme hacer el uso de la voz y de la votación dentro de una sesión de Cabildo y como dijo el regidor, dijo me parece muy bien, que se haga lo que se tenga que hacer, que se actué en su contra, en contra de quien sea y que se actué donde se tenga que actuar", fue entonces que se le impuso la multa.

Así continuaron las diferencias de los cuatro servidores públicos, hasta se dio abruptamente por terminada la reunión.