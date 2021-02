Se malinterpretaron dichos de su hija

Después de que Natasha Dupeyrón denunciara haber sido víctima de abuso, el padre de la actriz se pronunció respecto a las declaraciones de su hija.

El también histrión, que vive en la Casa del actor, reveló al programa Sale el Sol, que Natasha es una activa defensora de los derechos de las mujeres, sin embargo, señaló que la artista no ha sido víctima de abuso como aseguró en un video que subió a redes.

"Ella (Natasha) está en un grupo de mujeres que sufren este tipo de cosas y está en pro de la mujer, ella defiende todas estas causas difíciles, entonces de ahí ha dado entrevistas y yo no sé cómo se malinterpretó (…) ella defiende a estas mujeres, es una mentira (que haya sido violada)", expresó el veterano actor.

Humberto destacó que su propia hija fue quien se comunicó con él después de la difusión de su testimonio.

Recalcó que ella no había sido víctima de abuso y reiteró que se trataba de una mentira. Agregó que le pidió a él que si le preguntaban, afirmara que se trataba de una falsedad.

Aclaró que no considera que Natasha haya hecho esta declaración con el fin de ganar notoriedad en los medios de comunicación.

"Mi hija me habló para decir 'Papá, yo no sé cómo entendieron estas personas que a mí me había pasado algo así. A mí no me ha pasado nada, papá, y si te hablan para algo, tú diles que están equivocados'", relató el señor Dupeyrón.

De acuerdo con la versión del actor, su hija le expresó que si en algún momento hubiera sufrido este tipo de violencia de género, se lo habría dicho.