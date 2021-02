Atletas mexicanos se sienten 'desamparados' conforme se acercan los Juegos de Tokio

Un foro en donde se expusieron las quejas de los atletas en el sentido de que son ignorados tanto por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), como por algunas de sus federaciones, en pleno año olímpico.

La conclusión de todo esto dijo el presidente de la Comisión, Ernesto Vargas, es que se está viviendo la peor administración en lo que a deporte se refiere, encabezada por Ana Guevara, directora de la Conade, que ni siquiera a presentado el su plan para el desarrollo del deporte a más de dos años de que inició la nueva administración.

"Hay agravios y violaciones constitucionales que ha ocasionado la Conade", dijo el diputado.

"He escuchado las voces y al no haber certeza jurídica, se ha perjudicado a los atletas de todo el país. La Conade debe de desarrollar sus atribuciones no en base a contentillos ni emociones histéricas, sino en base a reglamento y estatuto".

Lo peor de todo esto, es que: "El Plan Nacional de Desarrollo, 2019-2024, que se publicó en la gaceta oficial, el 30 de abril de 2019…. Ahí vienen los programas que se deben de desarrollar y tendría que venir el plan de desarrollo del deporte y no, no se ha presentado el plan, lleva dos años y no ha mostrado ningún avance.

Nosotros elaboramos un exhorto y lo único que recibimos fue una respuesta de la directora de que ni lo esperáramos , que no lo iban a hacer". Fue directivo al recalcar que esta: "Es la peor administración en materia deportiva de la historia".

La Cámara de Diputados aprobó reformas para que se otorguen en tiempo los apoyos a deportistas, lo que hasta ahora no ha hecho la Conade:

"Hemos pedido que se otorguen mayores recursos al deporte, pero si no hay programas, ¿el dinero a quién le llega? Ojalá me informaran cómo se aplica, a quién se le están destinando, en qué se gastan estos recursos".

Dentro de las quejas de los atletas, María de los Ángeles Ortiz, paralímpica, señaló:

"No ha existido un plan B por esto de la pandemia. Fuimos recortados en eventos de competencia, preparación, filtros y fogueo sin tener una explicación, y aun así nos tuvimos que preparar para participar en torneo que nos daban clasificación para Tokio.

"Empezamos el año con vestigios de la pandemia y una desinformación total. Seguimos en pandemia y no sabemos cuándo vaya a terminar. Estamos en el abandono total".

El clavadista Yahir Ocampo, mencionó que él ha entrenado en la una alberca en la delegación Benito Juárez, "pero lo busqué yo solo. No tengo contacto con Conade desde hace uno. He mandado mensajes desde hace un año, no sé quién sea mi jefe directo. Cada deportista está jalando por su propio rumbo".

A pesar de esto, aseguró: "Sin apoyo o con apoyo voy a llegar a Olímpicos, pero no hay sistema deportivo en el país".