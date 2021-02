Thalía se suma al 'Silhouette challenge' en Tik Tok con poca ropa

Hace unos días llamó la atención en redes sociales el peligro que existe detrás del sensual reto de Tik Tok, Silhouette challenge, en el que las chicas muestran su figura 'desnuda' con un filtro rojizo.

A pesar de las preocupaciones, la cantante mexicana Thalía se sumó al reto con un entallado leotardo de traje de baño.

A través de su perfil en la red social publicó su video con un remix del tema 'Put Your Hand On My Shoulder', el cual hasta el momento ya lleva más de 1.8 millones de reproducciones.