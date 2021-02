Viudo de Hiromi asegura que su alma ha venido a visitarlo

Este martes en la edición semanal de la revista de espectáculos, TVNotas, se publicó una entrevista con Fernando Santana, viudo de la cantante y exparticipante de La Academia, Hiromi, donde compartió que su alma lo ha venido a visitar.

La lagunera falleció junto a su hija recién nacida el pasado 27 de septiembre del 2017 tras sufrir múltiples complicaciones durante el parto.

Desde entonces, Fernando ha continuado con sus negocios y trabajando arduamente para salir adelante acompañado de terapia, pues aseguró que la repentina partida de su mujer e hija fue un golpe duro emocionalmente para él.

Además, reveló que el alma de Hiromi lo ha venido a visitar unas cuatro veces desde que falleció, siendo la última la más importante que ha experimentado, pues él tenía deseos de morir.

“Desde que ellas dejaron este mundo he soñado a Hiromi unas cuatro veces, muy pocas en realidad, pero el último sueño fue muy especial. En ese sueño Hiromi aparecía vestida toda de blanco con el cabello negro y largo; venía acercándose a mí y mientras más lo hacía, me daba cuenta de que tenía los ojos llorosos. Cuando estaba junto a mí, me dijo: ‘¿Cómo está eso de que te quieres morir?’, y al preguntarme eso, en ese momento desperté y grité ‘¡No!’”, explicó.

También mencionó con cariño todas las enseñanzas que Hiromi le dio durante su corta relación de poco más de un año.

“Me enseñó a siempre entregar una sonrisa a la gente, a tratar a todas las personas con un amor único y natural, a ayudar en lo más posible a quien tuviera enfrente”, dijo.