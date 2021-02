Aunque las flores y los chocolates para San Valentín son una tradición, en muchas ocasiones los elevados precios de dichos productos, pueden igualarse a los de otros que seguramente vivirán mucho más.

Aquí te sugerimos los mejores regalos para San Valentín por menos de 500 pesos, dejando de lado los más tradicionales.

Cafetera/Infusor

Cuando das un regalo es considerando los gustos y necesidades de los demás. Una cafetera o un infusor de tés puede ser un muy buen regalo para procurar a quien desees.

Puede ir desde una prensa francesa, italiana o una cafetera de vidrio.

Calentador de tazas

Siguiendo en la línea de los regalos anteriores. Los calentadores de tazas también pueden ser un regalo ideal para los amantes de las bebidas calientes. Especialmente si se trata de una plataforma delgada y de fácil traslado, como para usarse en la oficina o en home office.

Un buen vino

Esta opción puede ser muy buena tanto para amigos como para parejas. Existen vinos nacionales que rondan los 500 pesos de muy buena calidad. Uno de ellos es vino tinto Torres Celeste que se encuentra en los $450 y los $500 mexicanos.

Una cortesía

Si sabes que esa persona es fan de ver películas o de cenar en un lugar específico, puedes regalarle una tarjeta de cortesía cubriendo un servicio.

A muchas personas esto no les parece buena idea dado que pareciera “poco personalizado”. La clave aquí es encontrar el lugar específico a donde deseas dirigirlo, siempre que sea de su agrado o incluso su lugar favorito.

Libretas

Aunque esto pueda sonar algo anticuado, lo cierto es que aún hay mucha gente amante del papel que gusta de hacer sus anotaciones de forma física.

Para que esto sea un buen regalo es importante escoger una opción que pueda llamarse regalo de San Valentín. Tus mejores opciones serán Moleskine y Leuchtturm1917, tratándose de marcas especializadas en usar papel de alta calidad, cualquier producto de esta marca lleva sello de calidad y autenticidad.

Moleskine además, maneja diversas licencias ofreciendo productos con temáticas como libros populares, películas y series.

Cuadros personalizados

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beatframe (@thebeatframe)

En este inciso hacemos especial hincapié en en personalizados dado que si bien antes podías enmarcar una fotografía, ahora puedes capturar la esencia de gustos en común o chistes locales.

Existen incluso cuadros que se dedican a recrear una la plantilla de Spotify, poniendo tu canción y señalando un minuto. Ideal si deseas dedicar una canción o si esa persona es amante de la música.

Kit DIY

Para los que tienen relaciones a distancia o que el aislamiento social no les permitirá verse, esto puede ser de gran ayuda. Puedes optar por un kit estilo do it yourself para preparar bebidas, platillos o hasta algo de entretenimiento como las casas a escala estilo legos.