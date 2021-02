Evaluna Montaner y Camilo derrochan amor en su primer aniversario de bodas

Evaluna Montaner y Camilo, una de las parejitas consentidas del público están de manteles largos, cumplen su primer año de casados, y lo celebraron con un romántico intercambio de románticos mensajes aprovechando que la hija de Ricardo Montaner estrena canción titulada Uno más uno.

A través de sus redes sociales, Evaluna y Camilo mostraron lo enamorados que están a un año de haber llegado al altar, por lo que la cantante agradeció a su esposo por su apoyo y enseñanzas para este nuevo proyecto musical.

"UNO MÁS UNO YA SALIÓ! Hoy es un día tan especial para mí. Es mi aniversario y tengo la bendición de poder compartir esta canción con ustedes. Gracias @jpsaxe y @camilo por escribirla conmigo. Amor, soy la más afortunada porque te tengo cerquita, caminando conmigo de la mano pasito a pasito. Gracias por enseñarme tanto todos los días. Por hacerme crecer y por acompañarme en las buenas y en las malas. Bendigo tu vida y la nuestra, juntitos. Si no la han escuchado o visto el video, vayan ya a hacerlo y me cuentan! Los amo mucho. Toda la gloria es para El dueño de las flores".

Camilo se mostró agradecido con Dios y con la vida por tener como esposa a Evaluna, y le reiteró su amor y lo orgulloso que se siente de ella.

"No hay día que no tenga el corazón de rodillas, dándole gracias al creador por tender el puente que me trajo a tu lado! Un año a tu lado como tu esposo, aprendiendo de ti todos los días!! Estoy orgulloso de esta canción, de quien eres como artista y como instrumento de Dios. Te amo. Te cuido. Te honro. UNO MÁS UNO Disponible en todos lados!!".

La manera tan melosa de tratarse ha sido criticada por algunos cibernautas, quienes han tachado a Camilo de exageradamente cursi, sin embargo, Evaluna y los fans de la pareja están encantados con esa forma de ser del venezolano intérprete de Ropa cara.