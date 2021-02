Valorarán 'ley seca' para la capital de Durango

La restricción a la venta de bebidas alcohólicas los domingos no es considerada por el Ayuntamiento de Durango como un instrumento correcto para contener contagios de COVID-19.

Esto en referencia al anuncio realizado la semana pasada por parte del Gobernador del Estado sobre las nuevas medidas a considerar por parte de las autoridades y la ciudadanía, entre las que mencionó la limitación en la venta de bebidas alcohólicas durante los domingos.

Jorge Salum del Palacio, presidente municipal de Durango, fue claro al señalar que la "Ley Seca" es una determinación que debe asumir el Consejo de Seguridad en Salud, de la cual el Gobierno Municipal forma parte, en el cual primero se deben exponer los diferentes argumentos en torno a cada propuesta.

"Estaremos siempre de acuerdo en todo lo que se determine en este Consejo de Seguridad en Salud, si así se determina así lo acataremos también", mencionó el Alcalde.

Sin embargo, Salum del Palacio puntualizó que en la capital duranguense no existe ni está vigente ninguna restricción de "Ley Seca" como tal, por lo que de manera preliminar se considera como una opinión que será valorada en los próximos días.

"No me parece que sea como tal un instrumento correcto, creo que lo que tenemos que seguir fomentando es la limitación en los aforos, la flexibilidad que permita que los negocios no sufran las consecuencias tan severas como ha sido en otros momentos, la verdad es que no queremos afectar a ninguno de ellos pero desde luego que queremos que ellos también sean parte", dijo el Alcalde.

Durante el pasado fin de semana también se realizó un operativo en bares y restaurantes de la ciudad de Durango que se dividió en dos etapas. Inicialmente se verificó que cumplieran con los aforos máximos permitidos por las autoridades sanitarias y, ya después de la media noche, para corroborar que los establecimientos estuvieran cerrados, en apego a los horarios de operación.

En términos generales la Brigada COVID-19 verificó el aforo o cupo permitido en al menos 25 restaurantes con patente autorizada para la venta de bebidas con contenido alcohólico abiertos al público durante este fin de semana.