Grave la abuela de Belinda

La mamá de Belinda, Belinda Schüll utilizó sus redes sociales para pedir una oración por su madre, quien se encuentra grave de salud. "En medio de tanto dolor que estamos viviendo en el mundo, mi mamá se encuentra muy delicada de salud, les pido una oración de sanidad por ella", escribió la madre de la cantante en una historia de Instagram.

Schull no especificó la razón por la que su madre se encuentra grave, pero sí replicó el apoyo de varias páginas de esta red social (muchas dedicadas a Belinda o a Christian Nodal) que le mandaban oraciones. En otra foto, aparecen sus manos sosteniendo las de su madre con la leyenda. "No me sueltes jamás, no me imagino esta vida sin ti… esta batalla la vamos a ganar". Hasta ahora, Belinda no ha publicado algo relacionado con esta situación en sus redes sociales.