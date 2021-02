Invitan en Torreón a inscribirse a foro internacional de ginecología

La ciudad de Torreón será sede del Primer Foro Internacional de Endocrinología Ginecológica "La mujer y sus hormonas" y de acuerdo al doctor Raúl Domínguez González pueden participar médicos de todas las áreas "no importa qué especialidad tengan, el congreso está muy involucrado con la adolescencia, la etapa reproductiva, la climateria y menopausia".

Aunque originalmente este evento estaba pensado realizarse de manera presencial con la asistencia de más de 80 profesores líderes de opinión en Latinoamérica y Europa, la pandemia obligó a celebrarlo de manera virtual del 17 al 20 de febrero, contando con 100 conferencias en distintos páneles de especialidad.

"En este foro se abordará las tres etapas más difíciles de la mujer; adolescencia, etapa reproductiva / embarazo, y la menopausia, que son las tres etapas de la mujer que todo tiene que ver con las hormonas", detalla Domínguez Gónzalez, médico ginecólogo con más de 30 años de experiencia y presidente de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica (ALEG). Además, manifestó que abordar estos temas de salud se ha vuelto más importante ante la crisis por COVID-19.

"La actualización médica continua es básica. Con la visión de saber qué es lo que pasa también en toda América Latina y en Europa. Entender la excelencia académica y estar capacitado te ayuda a certificarte; los médicos tenemos que estar certificados. Hay gente que estudió hace 20 años, y cosas que siguen vigentes, pero hay cosas que ya cambiaron. La invitación es a que todos los médicos que no tienen acceso porque no pueden salir, pues también es una oportunidad importante, no vas a viajar físicamente, pero tendrás comunicación con el mundo para que veas qué es lo que se hace", expuso.

Cabe señalar que este primer foro en México corresponde al Sexto Congreso Latinoamericano de Endocrinología Ginecológica, el cual inició en Argentina, y después fue llevado a otros países como Chile, Uruguay, Paraguay, Costa Rica y República Dominicana. Los interesados en formar parte de este evento deberán ingresar al sitio web https://congresoaleg-latam.com/ y llenar el formulario de inscripción.