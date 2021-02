Las Guerreras de Santos sufren un nuevo descalabro

El Santos Laguna Femenil sigue sin encontrar la brújula en el torneo. Anoche sucumbió en el Corona 2-1 frente al Querétaro, en duelo que cerró la sexta jornada del Guardianes 2021.

En los primeros 10 minutos las Guerreras generaron al menos tres jugadas de peligro que pudieron haber terminado con el balón al fondo de las redes. Alexxandra Ramírez fue peligrosa por izquierda, pero no centró precisión, además que jaló del gatillo en los linderos del área, pero a las manos de la arquera visitante Diana García.

Esmeralda Zamarrón se plantó al 8' ante la portera queretana, quien supo reaccionar de manera atinada. Luego de contener el vendaval santista, las emplumadas se encontraron un gol a través de un mortífero contragolpe.

Corría el minuto 26 cuando un tiro de esquina a favor de las albiverdes terminó en su portería, tras una contra encabezada por Maritza Maldonado, quien mandó un pase preciso a Lizette Cisneros, que venció a Wendy Toledo para el 1-0.

El gol fue un balde de agua fría para las locales, que ya no pudieron llegar, situación que aprovechó la visita al poner en aprietos a Wendy Toledo, que reaccionó con espectaculares atajadas.

3 PUNTOS suman las Guerreras en el lugar 14, aunque tienen un juego pendiente.

Luego de que el técnico Jorge Campos realizó modificaciones para el complemento, con el ingreso de Anahí Rentería y "Paleta" Gómez, así como después de Alexia Villanueva, generaron más peligro.

Pero llegó el segundo gol de las queretanas al 71'. Maldonado recibió en el área y cuando disparó, la de gajos fue desviada, al grado de que Toledo no pudo detenerla. Un par de minutos después llegó el descuento a través de Rentería, en gran jugada de Valera.

Mediante un disparo lejano al 83', la capitana Peraza pudo empatar, pero el esférico pegó en el travesaño. Con el revés, el equipo albiverde se quedó con tres puntos y todavía con un duelo pendiente. En la siguiente fecha, visitarán a las líderes de la Liga MX Femenil, las Rojinegras del Atlas.

HABLA CAMPOS

Al final del encuentro Campos Valadez expresó: "No se hizo un buen partido, pero no merecíamos perder, pasa más por la falta en la toma de decisiones, no debemos regalar goles. En todos los partidos generamos partidos de gol, pero no la hemos metido".

Agregó que en la semana se trabaja en lo mental, por lo que deben analizar el video y que sus pupilas se den cuenta en donde están fallando, dejando en claro que deben cambiar el chip.

Del siguiente partido y rival opinó: "Un gran equipo, la idea de juego es muy clara, analizar el video de su último partido, para hacerles daño, encerrarnos no es nuestro juego, pero tenemos que ser prácticos. Es un gran rival al que se le puede ganar, pero hay que hacer un partido perfecto, presionar y no dejar que muestren su fortaleza".