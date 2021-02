El 'Alacrán' Berchelt va por su séptima defensa del Campeonato Mundial

A 11 días de su contienda ante Oscar Valdez en Las Vegas, Nevada, Miguel "Alacrán" Berchelt, está listo para realizar su séptima defensa del Campeonato Mundial superpluma WBC.

El nacido en Cancún, que vivió sus años de infancia en Mérida y juventud en la capital del país, para luego radicar desde hace 7 años en Hermosillo, Sonora, ya cuenta las horas, para escenificar la pelea 154 entre mexicanos, disputando un título de boxeo.

Cristian Mijares se encuentra en esa estadística, ya que el "Diamante" registró duelos titulares ante el "Travieso" Arce, "Vikingo" Terrazas, "Terremoto" Santacruz y el "Topo" Rosas.

En entrevista para El Siglo de Torreón, Berchelt (37-1-0, 33 KO's), desde su concentración en Los Mochis, Sinaloa, señaló que la contienda a puerta cerrada en la burbuja del MGM Grand será muy peligrosa.

"Vamos muy bien, en excelentes condiciones, estoy ansioso de abordar el avión para volar a Las Vegas, es una gran pelea, la gente ya se frota las manos para que llegue la fecha", dijo a la distancia.

A pesar que no habrá aficionados en el escenario, la contienda la seguirán por televisión, ya que cuando hay dos mexicanos arriba del ring el show está garantizado, donde la calidad de los peleadores habla por si sola "Óscar es un gran peleador, ya lo conocen, por mi parte, saben que doy un gran espectáculo, llego con un gran físico y mucho aire".

Berchelt se considera un gran aficionado al boxeo, por lo que pagaría un boleto o servicio de televisión para disfrutar una gran contienda en una noche rotunda, donde si hay nocaut, mucho mejor, por la calidad de los contendientes.

Pero confiesa que al fanático se le va a extrañar en la contienda, ya que no es lo mismo. "A ellos nos debemos, son quienes pagan un boleto. Ya tuve una pelea a puerta cerrada, está muy bonito lo de las pantallas, luces, el show, pero faltan esos gritos, pero por el tema de la pandemia no se puede dar".

Al "Alacrán" le hubiera gustado que la contienda se celebrara en Texas, donde ya pelearon con algo de público en la tribuna Saúl Álvarez, Ryan García, Errol Spence Jr. "pero no podemos decirle cómo llevar su negocio a Bob Arum, pero les aseguro que habrá un buen tiro".

ESQUINAS

Si el duelo en el ring entre Berchelt y Valdez será electrizante, el de las esquinas no se queda atrás. Por el lado del campeón está el experimentado Alfredo Caballero, mientras que del retador, está Eddy Reynoso, el mismo que lleva la carrera del "Canelo".

"Son dos grandes entrenadores que harán los ajustes necesarios para que el público se deleite. Son grandes ajedrecistas que mueven muy bien las piezas", así compara Miguel Ángel al boxeo con el deporte-ciencia.

"Deben saber qué piezas mover y qué golpes tirar. Es hacerle caso a la esquina, ya que es la que te conoce, la que te prepara, conoce tus armas y defectos, tienen la virtud de ver los golpes que te conectan", reconociendo que es un plus para la contienda, el tener entrenadores mexicanos de gran renombre, donde se tienen todos los ingredientes para ser una gran pelea, por lo que será una gran guerra.

37 VICTORIAS una derrota y cero empates es la marca de Miguel Berchelt quien tiene 33 nocauts.

PESO

Aunque dejó en claro que no tendrá inconveniente alguno en marcar las 130 libras (58.967 kilogramos) el 19 de febrero en la ceremonia de pesaje, el "Alacrán" confesó que a veces se le complica por su manera de ser.

"Llegar al límite de peso pactado es muy difícil, es lo más duro, es la primera batalla. Pero ya después, los golpes salen sobrando, ya bien hidratado y comido, que venga lo que sea", bromeó.

Señaló que el pesaje es el rival más fuerte al que se enfrena: "soy de buen diente y estoy grande para la división. Me cuesta mucho darlo, es uno de los sacrificios que debemos hacer, pero es a lo que me dedico. Tengo que defender mi corona en las 130 (libras), recuperarme y que me pongan los guantes para subirme al ring".

Aceptó que es fanático de la comida yucateca, de los papadzules, panuchos, la sopa de lima, pero ya con 7 años en Hermosillo, le encanta la carne asada, tacos, la harina, los camarones en aguachiles, por lo que en caso de subir a ligero ó superligero, sin problemas dará el peso.

"Mi cabeza está el 20 de febrero, pero a futuro me encantarían las 135 libras, poderme enfrentar a (Vasyl) Lomachenko, Teófimo (López), Gervonta (Davis), (Devin) Haney, (Ryan) García, económicamente ahí están las grandes bolsas", enfatizó.

Pero también está consciente que de salir airoso del compromiso ante Valdez, estará a dos peleas de la marca de más defensas en la división que ostenta el gran Julio César Chávez, por lo que busca ser el mejor superpluma en la historia de México, ya que sería algo grandioso, por lo que va paso a paso.

COVID-19

El año pasado dio positivo al coronavirus, por lo que no fue fácil de afrontar, por lo que pidió a la gente que haga caso de las indicaciones, de usar el cubrebocas en todo momento, utilizar el gel antibacterial y demás prevenciones.

"Yo fui afectado, fue horrible, el no poder salir de casa, tener el cuerpo cortado, dolor de cabeza y ansiedad de no poder respirar, así que debemos cuidarnos, no hay que salir de casa que a veces es imposible, pero que hagan caso de los protocolos.

A sus 29 años, una de las claves en el boxeo es seguir manteniendo el hambre de triunfo, ya que todavía recuerda el 2017, ante el entonces campeón, Francisco "Bandido" Vargas, cuando nadie le daba una oportunidad de coronarse, ya que fue noqueado en un round por el colombiano Luis Eduardo Florez en el 2014.

"Parecía de trámite, pero a final de cuentas, los errores del pasado lo aprendes. Era la oportunidad que esperé por muchos años, sacrifiqué Navidad, Año Nuevo y mi cumpleaños, incluso a mi familia. Soy fiel creyente que quien trabaja, tiene su recompensa".

Tiene seis defensas de campeonato, pero el combate que más recuerda, es cuando se coronó, por lo que debe mantener vigente esa hambre de triunfo, recordando que los retadores vienen con todo "El cinturón, él (Valdez) lo ha deseado desde niño, pero vamos a ver qué está dispuesto a sacrificar", ya que 4 años como campeón, quiere demostrar su experiencia y calidad.