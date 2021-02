Piden a síndico Omar Castañeda que evite promover su imagen

El regidor panista Francisco Bueno y el presidente del PAN en Gómez Palacio, Mario Ibáñez, hicieron un llamado al síndico municipal, Omar Castañeda, para que evite hacer promoción de su imagen personal. "Vemos que sale mucho en los medios de comunicación hablando de las finanzas públicas cuando él no es el responsable de las finanzas, sino el tesorero", dijo Bueno.

Se informó que el presidente del PAN, a través de los órganos del Partido Acción Nacional, habrá de presentar una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para que sea que establezca si se está cometiendo alguna falta o no. Por su parte, el síndico municipal, Omar Castañeda, dijo que no ha violentado ninguna ley. "Yo les agradezco a la oposición que estén tan pendientes de mí. No me tengo que separar del cargo en este momento porque no violento ninguna ley y al día de hoy no soy candidato. Yo hablo de las finanzas públicas porque también soy el presidente de la Comisión de Hacienda y es parte de mis responsabilidades estar informado de ese y muchos otros temas que atañen a la administración pública", dijo.

TIEMPOS

En el Artículo 55 de la Constitución Mexicana se establecen tiempos de separación del cargo como requisitos para ser diputado y se establece un lapso de 90 días antes de la elección. En este caso la elección es el 6 de junio por lo que contaría a partir de marzo próximo. Del 23 al 31 de enero el INE autorizó el periodo de las precampañas de diputados y las campañas para diputados serán del 4 de abril al 2 de junio.