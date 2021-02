Gomita anuncia que fue llevada al hospital de emergencia

Este fin de semana la influencer y conductora, Aracely Ordaz Campos compartió a sus seguidores que tuvo que ser llevada al hospital de emergencia por un extraño dolor en el pecho.

Todo comenzó cuando empezó a sentir malestar en el cuerpo antes de viajar a Sinaloa para asistir a los partidos de la Serie del Caribe, pero al regresar sus síntomas se agravaron y fue cuando decidió buscar atención médica.

"No me siento bien, mi mamá me está llevando al doctor, traigo mareos… Mi corazoncito no está bien. Mis ojos están caídos, si los levanto me duele mucho", mencionó en sus redes sociales.

Sin embargo, rápidamente descartó que se tratara de COVID-19, por lo que espera que en los próximos días le entreguen los resultados de los análisis que le solicitó el doctor.