Willie Nelson sube de división

El boxeador norteamericano Willie Nelson (27-3-1, 17 KO’s), busca tener un gran impacto en 2021. Como muchos púgiles, la temporada del 2020 fue abortada debido a la pandemia del coronavirus.

Nelson ha sido uno de los principales contendientes en la división de peso Superwelter en los últimos años, pero hará campaña como un peso mediano cuando regrese al ring. La división ha producido algunas de las peleas más importantes del boxeo en los últimos años y hay varios peleadores que interesan a Nelson.

“Solo quiero entrar en la mezcla. (Gennadiy) Golovkin es un tipo con el que quiero pelear, creo que su estilo y el mío producirían el tipo de pelea que a los fanáticos les encantaría. También estoy viendo a tipos como Rob Brant, Jaime Munguia, Ryota Murata y Jermall Charlo” indicó desde su concentración en Ohio.

“Quiero pelear con los mejores de la división. Si no puedo conseguir un campeón de inmediato, conseguiré uno de los mejores contendientes que me ponga en posición de luchar por un título”, explicó Nelson.

Con 33 años de edad, nunca se ha rendido ante un desafío y no es ajeno a las grandes peleas en las transmisiones de las grandes televisoras, a lo largo de su carrera.

Tiene una gran victoria por nocaut sobre el ex campeón Tony Harrison y también entregó a los mejores prospectos Yudel Johnson y John Jackson sus primeras derrotas profesionales. Nelson también se ha enfrentado al campeón de peso mediano de la OMB, Demetrius Andrade, y al exretador al título Vanes Martirosyan.

“Me siento mucho más fuerte a las 160 libras. Las últimas dos peleas fueron una lucha para bajar de peso. No he recibido mucho castigo y siento que estoy en el mejor momento de mi carrera. No puedo esperar para comenzar esto a continuación, sólo necesito tener una oportunidad con uno de estos grandes nombres para recordarles a todos de lo que soy capaz” finalizó Nelson.