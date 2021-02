Conoce los nuevos tenis edición San Valentín

El 2021 es el año triunfal de los tenis. Desde finales del año pasado, diversas marcas lanzaron colecciones inspiradas en la cultura pop y tendencia, como los Adidas de The Mandalorian, agotados casi a los minutos de salir a la venta. Este año, la misma empresa, junto con Converse y Nike, han creado una colección inspirada en el día de San Valentín, y ya han encantado a muchos.

Adidas por un lado, han innovado con la silueta Ultra Boost 4.0 DNA, destacando la presencia de un estampado discreto pero colorido, hecho a mano y que están disponibles en su versión blanco y negro.

Además, en el interior se lee la leyenda “For you with love adidas” y “With love for you adidas”, frases de agradecimiento a sus compradores.

Converse también se ha preparado con detalles agregados a sus clásicos Chuck Taylor. Lanzó una colección de seis pares de tenis que van desde lo más colorido hasta estilos más sutiles. La paleta de color se pasea entre el blanco, negro y rojo.

El primer diseño se trata de los Chuck Taylor All Star en la versión “Vintage White” o “Black”, con un bordado sobre el cual se pueden apreciar corazones estampados junto a la frase “Made With Love”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Converse México (@conversemexico)

El más llamativo de sus nuevos productos es el “Peony Pink/ White/ Black”. Son los clásicos Chuck Taylor con el pequeño estampado.

En el tercer lanzamiento se encuentra el modelo Chuck 70, que se ha convertido unos de los favoritos de la marca; en el tono “University Red” o negro. También llevan el bordado “Made With Love” y tres corazones en la parte media del par color rojo; mientras que en la versión en negro lleva un corazón grande y otro traslúcido en la suela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Converse México (@conversemexico)

Por último también han lanzado los Run Star Hike, incluyendo el mismo bordado que los anteriores en una versión un poco más grande.

Los favoritos del público, hasta el momento son los Nike Air Max 90 de San Valentín.

Se trata de la clásica silueta de la marca, ahora agregando color rojo y rosa. Fueron creados con piel blanca ultrabrillante que entona con la gamuza en tonos rosa pastel y rojo intenso.

Si bien las flores y chocolates son lo tradicional, puedes optar por un regalo distinto este año con uno de estos pares de tenis, o simplemente llevarlos tú.