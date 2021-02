Metallica consiente a los fans del rock después del Super Bowl

El grupo de rock, Metallica, complació a los fans del rock que piden al género en el Super Bowl, con una presentación después del importante evento del futbol americano.

La agrupación fue invitada al programa nocturno, 'The Late Show with Stephen Colbert' para interpretar sus temas clásicos y 'compensar' todas las veces que han negado estar en el show de medio tiempo del Super Bowl por rehusarse a hacer 'playback'.

'Enter Sandman' fue el tema con el que cerraron 'con broche de oro' la edición 55 del Super Bowl en Tampa, Florida.

.@Metallica performs their iconic song “Enter Sandman” to close out the #LSSCSuperBowlSpecial pic.twitter.com/dWxVCc1wB1 — A Late Show (@colbertlateshow) February 8, 2021

“No puedo bailar, no puedo saltar. No soy acróbata, no ofrezco un show de variedad. Somos artistas, una banda. Amamos tocar música”, declaró James Hetfield en 2016 durante una entrevista para dar a conocer sus razones por las que se negaba a encabezar un 'half-time show'.