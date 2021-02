Iniciamos la semana 2, columna 2

Ayer concluyó la primera semana de la Siglo Manía, hoy lunes y martes son cruciales para terminar el proceso y ganar hasta 50 mil pesos de la semana 1 de la Siglo Manía, no te duermas y registra tu tarjetón si completaste los 15 números de la columna 1 que se jugó del 1 al 7 de febrero.

Tienes tres opciones para hacerlo: por teléfono llamándonos al 8717591201 de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Leyendo el código QR con la cámara de tu celular y la tercera, ingresando directamente al sitio de siglomania.com y registrar el folio de tu tarjetón.

Ten a la manos los periódicos y lee con atención la Info-Trivia, porque de ahí saldrán las tres preguntas que te realizaremos para declararte ganador.

NO TIRES LOS PERIÓDICOS

Cuando vengas por tu premio deberás presentar junto con tu tarjetón los siete periódicos de la semana o al menos la sección de la Siglo Manía, si no tienes alguno adquiérelos en nuestra oficina matriz y puntos venta, no debe faltarte ninguno, así que diles en tu casa que no los vayan a tirar.

YA INICIAMOS LA SEMANA DOS

Qué mejor forma de celebrar el Día del Amor y la Amistad que con un buen billetón, la semana dos arranca hoy 8 de febrero y culmina el domingo 14, así que manos a la obra, no olvides encerrar muy bien cada número, no taches ni rayes.

Ten muy presente que si hoy no encuentras ningún número, en los siguientes días podrás recuperar y conseguir de un jalón más de uno.

La fiebre por la Siglo Manía no se detiene, ese tarjetón aún tiene mucho valor, cuídalo y revisa meticulosamente cada número de la columna 2 en juego y los que aparecen en el diario esta semana.