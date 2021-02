The Weeknd ofrece show 'cumplidor' 

Con una inversión propia de siete millones de dólares, The Weeknd llegó este domingo al medio tiempo del Super Bowl LV con un espectáculo de luces y sus grandes éxitos.

En el estadio Raymond James, de Tampa, en donde se enfrentaron los Chiefs de Kansas City, y los Buccaneers de Tampa Bay en Tampa, Florida; el cantante hizo un recorrido de sus canciones más sonadas, sin embargo, no convenció del todo a la audiencia.

The Weeknd, vestido con una chaqueta roja de lentejuelas sobre un atuendo monocromático en negro, comenzó la presentación con una mezcla de sus principales éxitos.

Después de interpretar segmentos de su primera producción, House of Balloons, acompañado de un coro cuyos integrantes llevaban un uniforme de robot postapocalíptico, el artista siguió desde un laberinto de espejos con Can't Feel My Face, Feel It Coming y Save Your Tears.

Luego fue el turno de Earn It, el tema de la película Cincuenta sombras de Grey, que cantó acompañado de una orquesta en vivo y delante de asientos iluminados de tal forma que daban la sensación de ser edificios que luego se transformaron en la silueta de un cementerio.

El artista cerró el espectáculo con Blinding Lights, la canción que lo convirtió en el rey de Tik Tok durante los primeros meses de la pandemia. Y al escucharse los primeros acordes del tema el campo de juego se llenó de centenares de bailarines vestidos igual que The Weeknd.

Durante su presentación el intérprete inmediatamente se volvió tendencia y aunque hubo varios comentarios positivos, también hubo varios, sobre todo al término de la presentación, en el que se burlaron del esfuerzo del cantante.

"Yo quiero mucho a The Weeknd, pero la Netflix no me gustó, esperaba mucho más" fue uno de los comentarios en los que se mencionó al intérprete acompañado de una imagen bufónica.

Sin embargo, hubo varios que recordaron momentos de series y películas, como The Simpsons y The Devil Wears Prada, en el que los personajes, tanto secundarios como protagónicos, mostraban su rechazo hacia algo.

Además tampoco faltaron quienes comentaron que realmente esperaban que The Weeknd estuviera acompañado por otro artista, pues a lo largo de las semanas anteriores se barajearon nombres como Daft Punk, Ariana Grande e incluso Rosalía.

Y aunque tenía poco de haber terminado el show, una de las estrellas de la música que no pudo evitar dar su comentario fue el reguetonero Maluma, quien en un escueto mensaje escribió: Muy duro todo pero..... falto #HawaiRemix".