Incautan droga en aeropuerto de Torreón

Elementos de la Guardia Nacional incautaron dos paquetes de drogas en el aeropuerto internacional de Torreón, no obstante, no se especificaron más detalles.

Fue la mañana de ayer que a través de un comunicado informaron sobre el aseguramos.

En éste, aseguraron que los paquetes tenían como destino la Ciudad de México, en los cuales se detectó sustancias tóxicas.

En uno de los paquetes había 160 pastillas con las características de la metanfetamina, en el segundo paquete había hierba verde y seca con las características de la marihuana.

No obstante, no hubo personas detenidas en el aseguramiento, por lo que fue abierta una carpeta de indagación al respecto.

Ante la posible comisión de delitos contra la vida y la salud personal, las sustancias fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se realizarán las indagatorias correspondientes.

CATEO

Fue el pasado fin de semana que tras llevarse a cabo un cateo en una vivienda de Saltillo, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), aseguraron 100 kilos de mariguana, no obstante, debido a que ninguna persona fue localizada al interior, no hubo detenciones.

Los hechos se registraron en una vivienda ubicada en la colonia Puerto de las Flores en Saltillo, donde aseguraron siete envoltorios en cinta canela con un peso aproximado de 100 kilogramos de marihuana y una báscula.

Los artículos del delito fueron embalados y trasladados a la Fiscalía General de la República (FGR).

No obstante, durante el cateo no se localizaron personas al interior del inmueble, por lo que no hubo detenidos.