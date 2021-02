León recibe a Chivas para finalizar la jornada 5

as Chivas Rayadas del Guadalajara visitan esta noche la cancha del estadio León, con la difícil misión de no ligar una tercera derrota en el actual Torneo Guardianes 2021, pues de darse una nueva caída, se podría terminar la era de Víctor Manuel Vucetich como estratega del Rebaño. Los dirigidos por Ignacio Ambriz lucen favoritos ante el Guadalajara, quien deberá sacar un resultado positivo para no poner en riesgo la continuidad de Vucetich, que en el inmueble que su equipo visita hoy a las 21:00 horas, consiguió su primer campeonato como técnico, en la temporada 1991-1992 con el León, su ahora rival.

