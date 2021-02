Cuestionan programa de apoyo para el campo en Gómez Palacio

Dos de cinco regidores de la fracción del PRI en el Ayuntamiento de Gómez Palacio y uno de los dos regidores del PAN se opusieron a un paquete de apoyos dirigidos al campo gomezpalatino por considerar que tiene un sesgo electoral.

Se trata del programa de suplemento alimenticio para mejoramiento de ganado caprino, bovino, ovino, entrega de fertilizante orgánico a nogales, de apoyos con árboles de nogal para reposición, de apoyo a productores agrícolas, semilla de alfalfa y de frijol.

El regidor priista Francisco Bardán Ruelas declaró que en el transcurso de la sesión ordinaria de Cabildo, el director de Desarrollo Rural en el Ayuntamiento, Antonio Rodríguez Ramírez, fue cuestionado sobre la naturaleza de programas de apoyo y paquetes de colaboración en apoyo a productores.

Indicó que en el documento no presentaron las reglas de operación de esos programas y que no se proyectó en la Ley de Egresos 2021. El regidor del PRI explicó que junto a su homóloga, Aidée Román Zapata, se aclaró que no estaban en contra de que se otorguen apoyos y que se apliquen programas de desarrollo para solventar agrícolas, sino que se votó en contra de la iniciativa debido a su inconformidad por la manera en que se proyectó el recurso.

Por su parte, el regidor panista Francisco Bueno dijo que es urgente el apoyo al campo pues desde el 2018 existe un gran abandono a los agricultores y productores ganaderos por la desaparición de apoyos y fondos de parte del Gobierno federal, sin embargo, dijo que falta claridad y precisión en estas reglas de operación.

"No se establecen los montos de cada uno de los programas en lo individual y en su totalidad, así como de la totalidad de apoyo a la que podrán tener acceso cada uno de los beneficiados, además no se establecen fechas de aperturas, cierres de ventanillas y entregas de los apoyos", declaró.

El secretario del Ayuntamiento, Zuriel Rosas Correa, aseguró que además de atender una necesidad del campo, se atienden las recomendaciones del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) y del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango (Inevap). "La aprobación de las reglas de operación permite contar con un respaldo legal de la ejecución de los Programas Operativos Anuales, ofreciendo una mayor certeza jurídica", dijo el secretario, quien aseguró que posteriormente en la convocatoria se mencionarán las particularidades de cada uno de los programas.