Miley Cyrus llora mientras interpreta Wrecking Ball previo al Super Bowl

En esta edición 55 del Super Bowl, una de las celebridades más esperadas en presentar su talento musical fue Miley Cyrus, quien ofreció un corto concierto exclusivo para personal de la salud.

Como parte del TikTok Tailgate, Miley ofreció su primer show desde hace poco más de un año, desde que se dio a conocer el primer caso de COVID-19 en el mundo.

Entre los temas que interpretó se encontraba “Head Like a Hole", "Rebel Girl" y "Jolene,". Además, de sus éxitos "Nothing Breaks Like a Heart," "Edge of Midnight," "Angels Like You," "We Can't Stop" y "Party in the U.S.A.".

El más esperado fue su gran éxito Wrecking Ball, el cual interpretó con tal emoción que llegó hasta las lágrimas.

En redes sociales el video de su interpretación se volvió viral, convirtiéndose en tendencia número uno a nivel mundial.