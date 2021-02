Super Bowl LV: Tampa Bay Buccaneers vs Kansas City Chiefs

Es uno de los partidos más atractivos en mucho tiempo de la NFL, los Chiefs van por el bicampeonato cosa que hace 16 años no se ve en la liga, por su parte Tom Brady llegó al Super Bowl en su primer año con su nuevo equipo.

El mensaje de Joe Biden

Joe Biden y su esposa Jill mandan un mensaje de agradecimiento a los médicos y personal de la primera línea de defensa contra el COVID-19.

H.E.R. canta America the Beautiful

A minutos de comenzar, la cantante H.E.R interpretó el tema America the Beautiful .

El himno de EUA

Jazmine Sullivan cantante de soul y pop y Eric Church cantante de country hicieron su interpretación del Himno Nacional de Estados Unidos.

Termina el Himno y llega el tiempo del volado, estamos a nada que comenzar.

AL MOMENTO EN EL SUPER BOWL: Chiefs 6-21Buccaneers:

-La primera ofensiva la tendrán los Buccaneers.

-Brady y Bucs van por la segunda serie de la yarda 20.

-Patada de Townsend bota en la yarda 8 pero no logran detener que llegue a las diagonales.

-Ronald Jones se escapa por tierra

- Buccaneers se la dan a Scotty Miller quien termina perdiendo 4 yardas.

-Brady otra vez a tercera y es capturado por Frank Clark.

GOL DE CAMPO

Harrison Butker abre el marcador del Super Bowl LV con patada en la que logra 49 yardas.

The 49-yard FG is GOOD. The @Chiefs score first! #RunItBack

: #SBLV on CBS

: NFL app // Yahoo Sports app: https://t.co/HJtQf5igun pic.twitter.com/5A1yVlAsWs