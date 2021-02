Cada vez son menos los pacientes con COVID-19 internados: Del Bosque

Aunque se ha registrado un incremento de nuevos contagios en los días recientes, la ocupación hospitalaria registra un importante descenso en la mayoría de los hospitales COVID, asegura César del Bosque Garza, coordinador regional del programa COVID.

El domingo 31 de enero se reportaron 414 nuevos casas en el territorio coahuilense con 39 defunciones; el sábado 30 fueron 441 los contagios registrados con 40 defunciones; el jueves 4 de febrero bajó a 275 casos con 37 fallecimientos; y el viernes subió un poco, a 315 casos con 35 defunciones.

Del Bosque Garza dice que se sigue trabajando para que los contagios cada vez sean menos, así como las hospitalizaciones y los decesos.

"Vemos como ya en todos los hospitales se muestra una tendencia a la baja, es decir, cada vez son menos los pacientes COVID internados y eso nos anima a seguir trabajando en ese sentido para lograr el objetivo de las autoridades de Salud, que es el de reducir todo lo posible los contagios", expresa el coordinador regional.

Otro punto que considera importante es el de menor porcentaje de positivos en las pruebas que se aplican, lo cual significa que la gente se está cuidando más y quiere asegurarse que no se ha contagiado para no contagiar a su familia y compañeros de trabajo.

Destaca que ya son menos las solicitudes de tomas de prueba en los laboratorios, tanto en el del Gobierno del Estado como en los particulares, aunado a que cada vez son menos los positivos.

"Esto no quiere decir, aclaro, que ya estamos bien. No, se está avanzando en mejorar pero todavía la pandemia no se termina y vienen fechas como el 14 de febrero, en las cuales hay reuniones, gente comprando en las florerías, pastelerías, tiendas de regalo, pero si se aplican todos con el protocolo, aunado a que los inspectores supervisan, pues se reducen las probabilidades de contagios", refiere.

Añade por último que en verdad es mucho es esfuerzo de las autoridades estatales con reuniones cada semana para revisar cifras y actualizar estrategias, a lo que se suma el comportamiento responsable de la mayoría de las personas en esta lucha contra la pandemia.