Lagunero Carlos Noyola, muchos años como fanático de Chiefs

Ha llegado el Súper Domingo y en todos los rincones del planeta hay gran expectación sobre lo que sucederá esta tarde en durante el partido en el estadio Raymond James, de Tampa Bay, Florida, al que estará muy atento el lagunero Carlos Noyola, fanático enardecido de los Jefes de Kansas City.

La NFL es una marca global y sus equipos tienen seguidores en todo el mundo, la Comarca Lagunera no es la excepción, ya que aquí viven fanáticos al por mayor, pero el caso de Carlos, nacido en Torreón hace 43 años, es un tanto especial, ya que conoció a su equipo, en su propia casa. "Al principio me gustaban varios equipos, entre ellos los Delfines de Miami con Dan Marino y los Broncos de Denver con uno de mis jugadores favoritos en ese entonces, John Elway. Hasta donde yo recuerdo, he sido aficionado de la NFL desde 1984, ese año se enfrentaron en el Super Bowl XIX los Delfines y los 49´s de San Francisco", recordó el lagunero.

"Pero fue en 1990, que mis padres me mandaron a un internado a estudiar inglés, una escuela católica llamada Maur Hill, ubicada en Atchinson, Kansas, un pueblito a 45 minutos de Kansas City. Fue ahí donde me apunte en el primer "field trip" para ir a ver los Jefes de Kansas City con todos mis compañeros del colegio. Fue amor a primera vista, impactante ver el estadio lleno, todos vestidos de rojo y haciendo un escándalo impresionante, es así que me volví aficionado a los Jefes de Kansas City", rememoró Noyola, quien acudió por primera vez al estadio "Punta de Flecha" (Arrowhead Stadium) cuando contaba con 12 años de edad, viendo a los Jefes recibir a los Vikingos de Minnesota.

Todo buen fanático debe contar con sus souvenirs del equipo, algo que Carlos cumple a la perfección al tener su propio recinto dedicado a los Jefes, un espacio en su casa, donde se acomoda cada domingo para ver los partidos de su escuadra favorita. En cuanto a jugadores, este lagunero recuerda como sus favoritos a "Derick Thomas, Christian Okoye, Priest Holmes, Tony Gonzalez, Jamal Charles, Travis Kelce y Patrick Mahomes".

Para el partido de esta tarde, Carlos Noyola detecta como puntos fuertes de su equipo: "el plan de juego del coach Andy Reid, la ofensiva aérea con el tridente Mahomes, Hill y Kelce, además de que el mariscal de campo Patrick Mahomes es excelente para extender las jugadas. Mientras que las debilidades de los Jefes, a la óptica de Carlos, son: "las lesiones en la línea ofensiva, la poco efectiva defensiva terrestre y que puedan caer en exceso de confianza.

Se atrevió a dar un pronóstico favorable a Kansas City por marcador de 35 a 24, por lo que espera festejar, tal y como lo hizo el año pasado, cuando acudió al Hard Rock Stadium de Miami para ver a los Jefes ganar el Super Bowl LIV ante los 49´s de San Francisco. Carlos se despidió con un mensaje para quienes como él, profesan gran fanatismo hacia el equipo campeón de la Conferencia Americana: "no ha sido fácil ser aficionado de los Jefes, aunque hemos tenido buenas temporadas y han pasado un sinnúmero de grandes jugadores, existía una maldición del equipo cuando llegaba a playoffs, de una u otra forma siempre perdíamos, la decepción y tristeza eran muy duras, pero había que seguir apoyando. En el draft del 2017 todo eso cambió, cuando seleccionamos a Patrick Mahomes, sin duda le ha cambiado la cara a la franquicia, ahora somos un equipo ganador y el futuro es prometedor. ¡Go Chiefs!".