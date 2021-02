Suero, menos efectivo con cepa sudafricana

De acuerdo con información de Financial Times, la vacuna de AstraZeneca no ofrecería un alto porcentaje de protección ante la cepa sudafricana de COVID-19 en sus cuadros leves y moderados.

De acuerdo con el medio internacional, los participantes del estudio no tuvieron que ser hospitalizados, tampoco hubo víctimas mortales a causa del padecimiento, sin embargo "un régimen de dos dosis no mostró protección contra COVID entre leve y moderado".

Cabe recalcar que el análisis aún no determina la eficacia contra los casos graves de la enfermedad ni contra las hospitalizaciones ni muertes.

El estudio, con un tamaño de muestra pequeño -de más de 2 mil personas-, aún no ha sido revisado por pares. Los pacientes del estudio tenían una edad media de 31 años.

La variante detectada en Sudáfrica, junto con las cepas británica y brasileña ha puesto en jaque las perspectivas mundiales de poner fin a la pandemia conforme los países distribuyen las dosis iniciales.

Al momento, las compañías farmacéuticas aseguran que sus sueros anti-COVID tienen eficacia contra las variantes del virus.

AstraZeneca como la Universidad de Oxford se negaron a realizar comentarios respecto al informe.

Durante la semana pasada, el vicepresidente ejecutivo de investigación biofarmacéutica de AstraZeneca redujo las expectativas sobre cómo funcionaría la vacuna contra la variante.

"No nos sorprenderá ver una eficacia reducida", aseguró Mene Pangalos. "Es de esperar que se reduzca la actividad".

Efectividad

De acuerdo con información de Financial Times, la vacuna de AstraZeneca no ofrecería un alto porcentaje de protección ante la cepa sudafricana de COVID-19: *De acuerdo con el medio internacional, los participantes del estudio no tuvieron que ser hospitalizados, tampoco hubo víctimas mortales. *Cabe recalcar que el análisis aún no determina la eficacia contra los casos graves de la enfermedad ni contra las hospitalizaciones ni muertes. *El estudio, con un tamaño de muestra pequeño -de más de 2 mil personas-, aún no ha sido revisado por pares. *La variante detectada en Sudáfrica ha puesto en jaque las perspectivas mundiales de poner fin a la pandemia.