Camilo, intérprete de la canción Ropa cara, dio de qué hablar por declarar que no conoce a Selena Quintanilla, la llamada "Reina del Tex-Mex".

La polémica surgió tras un video en el que BuzzFeed realizó una dinámica con el cantante colombiano en la que debía escuchar varias canciones durante cuatro segundos y adivinar el nombre de los cantantes.

En el audiovisual puede apreciarse al artista de 26 años con unos audífonos azules y una sudadera estampada intentando descifrar quién es la artista que interpreta Techno Cumbia.

Así, tras escuchar varias veces la música y reír nerviosamente, Camilo señaló no tener idea de quién se trataba, por tanto, los entrevistadores tuvieron que decirle que era una famosa canción de Selena.

"No sé de Selena, pero sé de Eva Luna", dijo el cantante refiriéndose a su esposa y también añadió en cuanto a la cantante de Como una flor: "No sé quién es, no, ni idea".

Ante esta situación, las redes sociales se encendieron e inmediatamente comenzaron a criticar a Camilo por no conocer a Selena Quintanilla. Además, se quejaron por mencionar a Eva Luna en toda ocasión.

"La verdad que Camilo me cae súper bien, pero decir que no conoce a Selena Quintanilla y que si a Eva Luna. Dios, harta que en todo meta a su mujer y totalmente desubicado su comentario", señaló una usuaria a través de Twitter.

En este sentido, otros internautas comenzaron a burlarse y a emitir tuits en los que preguntaban quién era Camilo, imitando el desconocimiento del intérprete hacia la famosa cantante que fue asesinada en su juventud.

Por otro lado, hubo quien defendió a Camilo alegando que el artista tenía muy corta edad cuando estuvo el auge de Selena y que esa podía ser una razón por la que no la conociera. "Obviamente, cuando Selena murió, Camilo tenía un año, es como cuando me platican del temblor del 85, me imagino lo difícil que fue, pero yo el que recuerdo mega trauma fue el de 2017", añadió una cibernauta.

Camilo Echeverry nació en la ciudad de Medellín, Colombia el 16 de marzo de 1994, y vivió en Montería desde los 5 años.

Su padre es Eugenio Echeverry y su madre es Lía Correa.