Piqué se burla de Iker Casillas tras recibir obsequio de Messi

La campaña en la que una cervecería entrega una botella por cada gol que Lionel Messi anotó a porteros rivales, continúa.

Esta vez fue turno del español Iker Casillas, quien tras recibir sus cervezas, en sus redes sociales compartió este mensaje: "¡Ya creía que no llegaban! , pero aquí está mi botella personalizada @Budweiser, enhorabuena @leomessi por tu record con el gol 644. Recuerdo cuando me marcaste tus goles 264 y 265... Buen partido, buen empate y lo mejor, que nunca más me volviste a marcar! Todos mis respetos a un gran rival y brindemos por todos los partidazos que hemos jugado durante estos años".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iker Casillas (@ikercasillas)

Parecía que todo quedaba ahí, pero Gerard Piqué, compañero de Casillas en la Selección de España pero rival en los duelos entre el Real Madrid y Barcelona, le contestó lo siguiente: "Iker, supongo que no te caben todas las botellas en casa.. envíame alguna si eso..".

De inmediato aficionados merengues y culés se hicieron de mensajes en respuesta al central blaugrana en la publicación del portero campeón del mundo en el 2010.