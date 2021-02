Nath Campos exhibe a policía por presunto trato machista y xenofóbico

Luego de estar bajo el ojo público por su denuncia formal hacia Rix, la influencer Nath Campos volvió a dar de qué hablar al exhibir trato machista y xenofóbico por parte de un oficial de tránsito de la Ciudad de México.

Mediante sus historias de Instagram, Nath compartió que ella y su novio, Simón Vargas, fueron detenidos en la CDMX por un tránsito, quien buscaba multar al músico por conducir con una licencia extranjera.

“Hoy nos paró una patrulla de tránsito y nos explica porqué nos para. Le digo: ‘esto no es así’, le enseñamos la página del gobierno, básicamente me dijo: ‘ok, eso no es así, pero tu conductor es colombiano y no puede usar la licencia colombiana acá, tendría que sacar un permiso especial acá’”, mencionó en el video.

Además, mencionó que aunque ellos intentaban darle argumentos al oficial para que no procediera en su contra, el hombre se mostró negado a dialogar y solamente mencionaba que afectaría el estatus migratorio de Simón.

El detalle que más afectó a la youtuber fue cuando ella intentaba hablar con el trabajador, pero él se negaba al decir que solamente hablaría con él 'de hombre a hombre'.

“La cereza del pastel sin duda fue cuando el señor me dijo que no quería hablar conmigo sino que prefería hablar con él de hombre a hombre. Entonces hoy nos topamos con un policía de tránsito machista y xenofóbico”, agregó.