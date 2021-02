¿Jennifer Lopez sufrió infidelidad por parte de Alex Rodriguez?

Luego de que se ventilara una supuesta infidelidad del exbeisbolista Alex Rodriguez a Jennifer Lopez, la famosa pareja compartió un video con el que pondrían fin a las especulaciones.

Y es que Madison LeCroy, concursante del reality Southern Charm, fue señalada por medios estadounidenses como la mujer que habría cautivado al prometido de la cantante de 51 años.

Ante ello, Rodriguez comentó que no la conocía pero LeCroy declaró al portal estadounidense Page Six que se conocían por teléfono, no físicamente, lo que provocó más reacciones, pese a que Madison fue enfática al señalar que el exjugador de béisbol no engañó a Lopez con ella.

“Solo es un conocido, nunca hemos tenido nada de nada. Hemos hablado por teléfono, esa es la verdad, pero nunca hubo nada físico. Nunca engañó a su prometida conmigo como están diciendo”, aseguró LeCroy.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Madison LeCroy (@madison.lecroy)

Ante las críticas y rumores, Alex Rodriguez compartió un video junto a J.Lo con el que comprueban que su relación no se ha visto afectada a pesar de lo que se dice.

Se trata de una grabación hecha en el vehículo del expelotero en la que también aparece Jennifer bailando mientras es filmada por su prometido, quien ha recalcado lo enamorado que está de la actriz y cantante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alex Rodriguez (@arod)

J.Lo y A. Rod se comprometieron en marzo de 2019 y están esperando a que termine la pandemia para seguir adelante con sus planes de boda, pues la emergencia sanitaria puso freno a todo lo relacionado con el gran evento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo)