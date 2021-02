Tyler Reks, exestrella de la WWE, se anuncia 'trans' y presenta a Gabbi

La exestrella de la WWE, Tyler Reks, anunció mediante sus redes sociales la transición que comenzó en su vida hace ocho meses, al comenzar el tratamiento de hormonas para cambiar su sexo a mujer.

Mediante una sensible carta, Tyler, dio a conocer que su nombre real es Gabe Tuft, por lo que hará los trámites correspondientes para cambiarlo a Gabbi Tuft.

Además de los distintos comunicados en sus redes, Gabbi compartió una entrevista exclusiva donde daba a conocer todos los detalles privados sobre su cambio de sexo.

"Los ocho meses anteriores han sido de los más oscuros de toda mi vida. La confusión emocional de ser transgénero y tener que enfrentarme al mundo casi me acaba en múltiples ocasiones. Sin embargo, el día en que dejé de preocuparme por lo que otras personas pensaban, fue el día en que realmente me volví ilimitado y permití que mi yo auténtico saliera a la luz.", escribió.

También agradeció el amor de su esposa e hija, quienes lo motivaron a vivir su vida como en realidad quería hacerlo.

"Mi amada esposa, mi familia y mis amigos más cercanos me han aceptado por lo que soy. A ellos, les estaré eternamente agradecido. Su apoyo en el camino significa más de lo que jamás sabrá. No espero que todos estén de acuerdo o entiendan. No es mi lugar cambiar ninguna de tus creencias fundamentales. Solo debes saber que la capa exterior puede cambiar, pero el alma sigue siendo la misma", agregó.

Tuft se retiró de la lucha libre por su familia, pues aseguró que su profesión le impedía pasar tiempo con su esposa e hija.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gabbi Alon Tuft (@gabetuft)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gabbi Alon Tuft (@gabetuft)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gabbi Alon Tuft (@gabetuft)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gabbi Alon Tuft (@gabetuft)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gabbi Alon Tuft (@gabetuft)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gabbi Alon Tuft (@gabetuft)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gabbi Alon Tuft (@gabetuft)