Los nueve restaurantes mexicanos entre los 50 mejores de Latinoamérica

A finales del 2020 se dio a conocer, durante una ceremonia virtual, la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, entre los cuales circulan nueve establecimientos mexicanos.

Según S. Pellegrino & Acqua, la octava entrega tiene como objetivo apoyar a los restaurantes de cada región, conforme va avanzando a la siguiente etapa de recuperación.

Aquí te presentamos los nueve restaurantes mexicanos que puedes visitar, considerados de lo mejor de América Latina.

Máximo Bistrot (puesto 36) / Ciudad de México

Se inició como un restaurante enfocado en la creación de platillos de la mejor calidad, con ingredientes nacionales; así como la oportunidad de ofrecer un espacio cálido y armonioso.

Una de las características más sorprendentes de su amplio menú, es que hasta dos tercios de los ingredientes provienen de granjas locales, incluídos los famosos jardines flotantes de Xochimilco.

Nicos (puesto 31) / Ciudad de México

El chef se dedica a crear platillos con la herencia culinaria del país. Entre sus platillos más famosos se encuentra el cerdo orgánico de origen local marinado con chile, azúcar morena y chocolate, acompañado de maíz tamalito y brotes de maíz.

Le Chique (puesto 30) / Cancún

Es considerado uno de los restaurantes más vanguardistas en México, así como uno de los más respetados y distinguidos de la Riviera Maya y Cancún.

Ofrecen un menú de degustación por temporada que los ha llevado a posicionarse como el mejor de México.

Sud 777/ (puesto 17) / Ciudad de México

Ofrecen distintas alternativas que pasan desde la cocina típica mexicana, hasta las creaciones de corte internacional, como las chuletitas de cordero y tragos con fusiones orientales, así como con un bar lounge denominado Kokeshi, con sushi, sashimis y otros platillos de las gastronomía típica japonesa.

Alcalde (puesto 15) / Guadalajara

Su objetivo es reinterpretar la cocina tradicional mexicana, incorporando ingredientes de temporada y creando nuevos sabores y texturas.

Su menú se mantiene en constante cambio, presentando nuevas alternativas cada año con creaciones originales según se presenten los ingredientes de temporada.

Pangea (puesto 14) / Monterrey

Pangea es un restaurante de cocina contemporánea dedicado a crear experiencias a través de los aromas, el sabor y texturas nuevas en cada platillo.

Se distingue por la constante búsqueda de ingredientes nacionales y locales. Ha sobresalido por poseer una de las mejores cartas de vino en México.

Quintonil (puesto 11) / Ciudad de México

Se reconoce como una de las propuestas más interesantes de Ciudad de México. Dado que su propuesta se basa en modernizar los sabores de la cocina tradicional mexicana, juegan con el menú, buscando expresar con claridad los sabores que se desean resaltar.

Una de las virtudes que ofrece Quintonil, es la importancia de los ingredientes frescos y locales, tanto, que dispone de un huerto en la azotea del restaurante. Su temática lo lleva a la proyección nacional.

Rosetta (puesto 9) / Ciudad de México

Rosetta es la propuesta gastronómica de Elena Reynada. Con un hermoso ambiente, es una “mansión” ubicada en la colonia Roma, y es uno de los restaurantes más románticos y elegantes de América Latina.

La encargada de las creaciones únicas del lugar siempre será la chef, por lo que se reconoce por mantener su toque único.

Pujol (puesto 5) / Ciudad de México

El quinto mejor restaurante de Latinoamérica y considerado el mejor de todo México. Con más de 20 años de historia, ha puesto la gastronomía mexicana en el ojo internacional.

Sus ingredientes auténticos protagonizan la cocina de Pujol, reconocidos como su verdadera identidad. Enrique Olvera, creador del lugar, abrió en el año 2000 con apenas 24 años de edad, recién egresado de The Culinary Institute of America, en New York. Hoy es un personaje icónico en la gastronomía mexicana contemporánea.