Chivas y Querétaro femenil termina entre golpes y jaloneos

El duelo entre Chivas y Querétaro de la Liga MX Femenil, disputado en el estadio La Corregidora, terminó entre golpes y jaloneos de las futbolistas.

Carolina Jaramillo, capitana rojiblanca, pateó sin balón a la defensora Jazmín Enrigue mientras se encontraba tendida en el césped.

Dicha acción inició un conato de bronca que concluyó con expulsión para ambas futbolistas. Miembros del cuerpo técnico tuvieron que ingresar a separar.

Se armó la cámara húngara en el Corregidora. Carolina Jaramillo, de Chivas Femenil, fue expulsada después del silbatazo final, por patear en el suelo a Jazmín Enrigue. Éso que hizo mancha a la liga, y es una actitud lamentable. La medida disciplinaria, debería de ser ejemplar. pic.twitter.com/EoeYetSBFF — Tigre semifinalista en Catar #OdiameMas (@Chris__Bernal) February 6, 2021

El duelo entre Guadalajara y Querétaro terminó con un vibrante empate a tres goles, luego de un magistral regreso de las locales, quienes estaban abajo 3-0.

El entrenador de las rojiblancas, Edgar "Chore" Mejía, reprobó las acciones de su capitana Jaramillo.

"Lo que sucedió al final no es la forma. Eso no nos representa. No nos puede volver a pasar. Estoy en contra de eso totalmente", declaró el exfutbolista.