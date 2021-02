Se deslindan de presuntos actos de corrupción

La representación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud en Coahuila, sección 87, se deslindó de los presuntos actos de corrupción por la contratación irregular de personal que se hizo en unidades médicas pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria número siete, puesto que en ningún momento se oficializó ante la representación sindical el procedimiento para la integración de las personas.

El secretario general de la organización, José Manuel Riveroll Duarte, dijo que la Secretaria de Salud, también podría haber incurrido en anomalías, puesto que reconoció que algunas personas trabajaron, sin nombramiento.

"Los lineamientos son muy claros; ningún trabajador o trabajadora pueden hacer nada sin notificar al Sindicado, a título personal pueden hacer lo que quieran pero sin incurrir en alguna irregularidad", recalcó.

"Además todas esas personas afectadas, saben muy bien que también son cómplices y hay una omisión que está cometiendo, puesto que no están denunciando en la Fiscalía, hay gente que les está faltando el valor civil para hacerlo, pues finalmente las autoridades judiciales deben investigarlo y dentro de la Secretaria de Salud hubo una irregularidad porque también estuvieron trabajando gente fuera de nombramiento. Si estuvieron funcionando algunos químicos en el laboratorio y los enfermeros en área de pacientes eso fue una irregularidad, pero nosotros no tuvimos nada de competencia en eso".

INVESTIGAN

El entrevistado mencionó que justamente ayer acudió al Hospital General de Francisco I. Madero, que fue donde surgió la denuncia, para hablar con los trabajadores pues hay incertidumbre sobre su situación, sobre todo aquellos de todavía no tienen base, además de dejar en claro que la irregularidad en la que se incurrió fue por un "trato entre particulares", puesto que en ningún momento se dieron de "alta" los contratos de las más de 30 personas de las que se habla.

"Por eso acabo de realizar esa reunión porque hay voces que señalan que ahí había corrupción del Sindicato y por eso fui a aclarar perfectamente la situación".

Agregó que, los presuntos actos de corrupción se "destaparon" luego de que por un buen tiempo los trabajadores no recibieron sus sueldos; "Con justa razón se hace una investigación y la irregularidad que hubo es porque se dieron cuenta que no les apareció pago y se suponía que ya estaban dados de alta, pues se hicieron negaciones fuera de los recintos oficiales que tiene el Sindicato, para la contratación, ahora sí que compraron unos contratos piratas".

PROCEDIMIENTO

Riveroll explicó que, el procedimiento que se sigue para la contratación del personal es que los o las "candidateables" deben registrarse en la bolsa de trabajo del Sindicato, pues se les hace un expediente el cual no tiene ningún costo y tienen que esperar a que se vayan abriendo las vacantes; es decir cuando ya hay una seguridad de empleo entonces se comunican con los aspirantes y se les pide que presenten documentos que representa algún gasto, como la carta de no antecedentes penales o el certificado que demuestre que no está inhabilitado para ejercer algún puesto en dependencia pública.

Dijo que los empleados trabajan bajo contratos eventuales, puesto que para la "basificación" se sigue otro procedimiento y ese se va dando también conforme se vayan generando las vacantes de acuerdo a las jubilaciones o defunciones de los trabajadores.

"Una vez que se integre el expediente ya para trabajar se presentan a Recursos Humanos en donde se entregan los documentos y ellos envían un oficio al Sindicato de donde se asigna (área de trabajo), se le integra el expediente en donde se comprueba que están trabajando con nosotros y a la hora de que haya una reclamación laboral, por ejemplo que no le llegó su pago entonces con eso se avala". Mencionó que, después de integrarse a sus funciones transcurren tres quincenas para recibir su sueldo, por lo que insistió que las personas que denunciaron se inconformaron pues al pasar el tiempo no hubo pago.

En relación a la encargada de Recursos Humanos de la Jurisdicción quien es la señalada en incurrir en dicha irregularidad, Riveroll Duarte reconoció que está agremiada el Sindicato y dentro de los derechos que tienen todos los integrantes es el ser representados, puesto que hasta que no se hayan concluido las investigaciones y haya un documento oficial con el resultado, tiene derecho a su defensa, pero si se comprueba alguna anomalía, dependiendo de la gravedad de la falta es causal de separación temporal o definitiva de sus funciones.