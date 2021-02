Difieren por cifra de comercio ambulante

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, negó que se haya registrado un aumento del 50 por ciento en el comercio ambulante del Centro durante la contingencia sanitaria, tal como lo afirmó en la presente semana el titular de la Cámara Nacional de Comercio de Torreón (Canaco), Luis Cuerda.

Zermeño admitió que se han registrado aumentos en la actividad informal del comercio en la ciudad, esto debido a la creciente necesidad de que las familias puedan tener los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades; sin embargo, rechazó que esa subida estadística en la actividad, especialmente en el Centro de Torreón, sea del 50 %.

"A ver, es cierto que ha habido un incremento en el trabajo individual, familiar, no el 50 %, por supuesto que no, pero es entendible, hay una necesidad de muchas personas, de familias, de llevar a cabo sus ingresos trabajando en su casa, en la calle; sí, sí ha crecido, pero no al 50 por ciento".

Jorge Zermeño tampoco ofreció alguna cifra estimada de lo que, desde la perspectiva municipal, se ha aumentado en la actividad informal de comercio en el Centro, en su lugar defendió el hecho de que las personas tienen la necesidad de salir adelante y de poder llevar el sustento a sus hogares; incluso apeló al derecho constitucional del trabajo que se debe tomar en cuenta en todo momento.

"Yo no puedo prohibirle a la gente el derecho al trabajo, es un derecho constitucional, el derecho a ganarse la vida, pues es un derecho; hay mucha gente, muchas familias que trabajan desde su casa, que buscan ganarse la vida, quien se ha quedado sin empleo pues también tiene que hacerlo, es preferible que trabajen a que anden haciendo otro tipo de actividades".

El mandatario local insistió en que no se puede ofrecer un porcentaje de aumento exacto en el tema del ambulantaje, pues se trata de una situación variable de acuerdo a las condiciones económicas de cada familia y del momento en que se observe dicho fenómeno, además dijo que se trata de situaciones que no son exclusivas de la presente administración municipal.

"Siempre es variable y no es de ahorita, o sea... Es más, las modalidades del trabajo actualmente para muchas empresas pues se van dando también ahora desde el hogar, desde las casas; no, no hay 50 por ciento, no es cierto, pero, bueno… No vamos a andar prohibiendo, tenemos que regularlo, que la gente no coloque tabaretes, puestos fijos, que no invadan las calles, que pidan permiso, que lo hagan con higiene, se les exhorta a que lo hagan de manera formal, pero es una realidad, yo no estoy para perseguir a nadie que quiera ganarse la vida".