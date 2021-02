Llaman a estar vigente en 'registro de fierro'

En el municipio de San Pedro se hace el llamado a los productores pecuarios para que acudan y cumplan con la actualización del trámite de revalidación del registro de ganado, comúnmente conocido como; "Registro de Fierro o Señal de Sangre", así como del trámite de alta o de traspaso, al ser una de las obligaciones con las que deben cumplir.

La importancia de realizar ese trámite, radica con la identificación de la legalidad de la propiedad del ganado a quien los posee, además de ser un importante requisito imprescindible para obtener apoyos que fomenten la competitividad y productividad ganadera en todo el estado de Coahuila.

Dichas acciones son parte de las responsabilidades de la Secretaria del Ayuntamiento, por lo que se hace el llamado a los ganaderos a que acudan a las oficinas y puedan realizar sus trámites en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Se especificó que dicho trámite se hace cada cinco años, específicamente en los intervalos con terminación 0 o 5, ya que según se dijo sería lo más conveniente para que les dure con exactitud dicha validación.

Se aclaró que en cuanto a las medidas del fierro de herrar, se manejan de 8x12 centímetros, y con un diseño sencillo, con la finalidad de que no se dañe o lastime mucho al animal; lo mismo sucede en las áreas donde se puede marcar. Referente a las señales de sangre se dijo que, es importante estar al pendiente de los cortes permitidos, que son de forma conocida como orqueta, muesca, siete, paleta, tres picos, despunte, rajada o tijera, oreja perforada o corte en diagonal, buscando siempre no lastimar mucho al animal, y destacando que no debe haber más de 4 cortes en cada oreja, ni tampoco cercenar más de la mitad de la oreja.

Finalmente se informó que, en las oficinas de la Presidencia Municipal se recibirán los documentos requeridos para los trámites, ya que posteriormente se enviarán a la Secretaria de Desarrollo Rural en la ciudad de Saltillo, y en un plazo de aproximadamente 3 meses llega el certificado.