Shows de medio tiempo del Super Bowl que han dado de qué hablar

La edición número 55 del Super Bowl se llevará a cabo el día de mañana con la presencia de The Weekend en el show de medio tiempo. Jazmine Sullivan y Eric Church cantarán el himno nacional estadounidense, y Gabriela Sarmiento Wilson, más conocida como H.E.R. entonará America the Beautiful.

Este año, debido a la pandemia de COVID-19, se espera una mayor audiencia ya que hay menos posibilidades de presenciar la final en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida Este siete de febrero, a partir de las 17:30 horas, se enfrentarán los Buccaneers de Tampa, el primer equipo que juega en casa en la historia del Super Bowl y los Chiefs de Oklahoma, que ganaron en 2020. Con este Súper Tazón en puerta, recordamos algunos de los espectáculos musicales que han sobresalido por su calidad o por algún detalle que se volvió viral. El domingo 31 de enero de 1993 la historia del Super Bowl cambió de manera drástica y no fue por el juego de Dallas, Cowobys Vs. Buffalo , Bills sino por el espectáculo que ofreció Michael Jackson, el cual renovó la historia de este espacio. El fallecido "Rey del pop" ofreció un show de 13 minutos y 25 segundos, fue el primero que se desarrolló en el medio tiempo ya que con anterioridad los artistas que acudían al Súper Tazón amenizaban al público mientras los jugadores tomaban un descanso. El escenario fue el estadio Rose Bowl en Pasadena, California. Una cuenta atrás comenzó y al llegar al segundo cero la productora Radio City Music Hall anunció el inicio de la participación de Jackson. El cantante irrumpió en medio de un escenario 360 tras una explosión de humo y los gritos eufóricos del público. Permaneció ahí inmóvil durante 74 segundos, enseguida volteó la cabeza hacia su izquierda incrementando la adrenalina de los espectadores.. Un traje negro y un cinturón dorado eran el atuendo que acompañaba los lentes oscuros que poco a poco se fue quitando para comenzar su espectáculo con Jam y luego cantó otros temas como Billie Jean y Black or White. Otro de los más recordados shows de medio tiempo es el de Janet Jackson y Justin Timberlake en en 2004; durante su actuación el cantante descubrió el sostén de la hermana de Michael, y aunque en aquel entonces no nacía el término "viral" en Internet, sin duda, ha sido uno de los sucesos más controvertidos durante los shows de medio tiempo. Con Katy Perry causó sensación en el Super Bowl de 2015; una de las botargas de tiburón que bailaba a su lado izquierdo, emocionó a la gente cuando de pronto comenzó a hacer sus pasos fuera de la coreografía, algo que llamó la atención en redes sociales e incluso el bailarín dentro de este disfraz declaró para el Washington Post que sólo se trató de una pequeña improvisación de cinco segundos. En el Tazón de 2014, durante la presentación de Red Hot Chili Peppers junto a Bruno Mars, el grupo fue duramente criticada al ser evidente que sus instrumentos estaban desconectados evidenciando el uso de "playback", a lo que el vocalista, Anthony Kiedis, explicó que la NFL no quiso arriesgarse a que algo pudiera salir mal con el sonido. Madonna compartió en 2012 el show de medio tiempo junto a M.I.A y Nicki Minaj. Durante esta presentación, la "Reina del pop" estuvo a punto de resbalar en el escenario al realizar una de las coreografías; además de que M.I.A, alzó las críticas al hacer la "Britney señal" frente a la cámara, algo que tampoco le gusta a la también actriz Pese a que hubo opiniones encontradas, la cantante conquistó al público del Lucas Oil Stadium durante el espectáculo del Super Bowl XLVI. Madonna se presentó en un escenario espectacular que lució una combinación de luces que proyectó distintas imágenes según avanzaba el espectáculo en el que incluyó temas como Vogue, Music y Like a Prayer. El show del fallecido Prince causó controversia debido a las sombras sexuales que realizó con el juego de luces y su guitarra en el medio tiempo del Super Bowl 2007, sin embargo, también fue considerado uno de los mejores espectáculos del medio tiempo en la historia de este evento deportivo. Otro hecho viral ocurrió durante la edición 52 del Super Bowl en 2018, en donde el cantante Justin Timberlake regresó al show de medio tiempo tras su controversial presentación con Janet. En esta ocasión el cantante bajó del escenario y un chico que se encontraba entre el público del estadio, logró tomarse una selfie con Justin, para luego ignorar su presencia mientras revisaba su celular, lo que desató una ola de memes. Jennifer Lopez y Shakira presumieron de orgullo latino en un trepidante espectáculo en el entretiempo del principal evento deportivo de EUA, un Super Bowl 2020 más hispano que nunca con la participación especial de las estrellas de la música urbana J Balvin y Bad Bunny. Además, Emme Muñiz, hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, hizo su debut mundial como cantante. Ponen su toque Ellos son algunos de los cantantes que han entonado el himno nacional de EUA en el Súper Tazón *Demi Lovato * Christina Aguilera *Whitney Houston *Jennifer Hudson *Idina Menzel