Calcula Concanaco que restricciones provocan pérdidas de 390 mil mdp

La decisión de las autoridades de restringir la apertura en los negocios en al menos una decena de estados del país, así como la caída de ventas que provoca la pandemia en el resto del país provocó que el comercio, los servicios y el turismo tuvieran una pérdida nacional, en las últimas 7 semanas, por 390 mil millones de pesos. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, expuso que del 19 de diciembre de 2020 al 5 de febrero se estimó que las pérdidas nacionales de los sectores que representa alcanzaron la cifra anterior. Ello considera que durante todo diciembre y enero, 10 estados estuvieron en semáforo rojo y con decretos que impidieron la apertura normal de los negocios, además de que se contabilizó el que tres estados más entraron a semáforo rojo la semana pasada y que los únicos dos que estaban en verde, cambiaron a amarillo.

López Campos dijo que por ello considera que la decisión del gobierno de la Ciudad de México de permitir la operación de los negocios en las calle y con restricciones en horarios y días de apertura es "insuficiente". "Es un avance insuficiente, la solución para la reactivación económica está en cambiar el concepto de empresa esencial a segura, porque aunque sea esencial una empresa si no cumple con el protocolo sanitario no podrá abrir", además de que deben aumentarse el número de pruebas de COVID que se realizan. Vender en las calles tampoco es solución porque lo hace en condiciones precarias, aplicar las medidas preventivas sanitarias será complicado, porque por las banquetas caminarán muchas personas

"Tenemos que hacer un análisis de qué medidas son eficaces y que eviten contagios, acordar los horarios hace que haya mayor necesidad de control de gente y prohibir el aforo va a hacer que haya más filas en los establecimientos, eso no resuelve el problema, no es práctico ni eficaz", agregó. Agregó que a casi un año de que empezó la pandemia es evidente que no se redujeron los contagios a pesar del cierre de negocios formales, además de que debiera revisarse porque no hay restricciones ni las mismas medidas contra los vendedores en tianguis, en el ambulantaje o en el comercio informal.