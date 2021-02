Los momentos que marcaron al Super Bowl

El Super Bowl que se disputará este domingo 7 de febrero entre Buccaneers de Tampa Bay y Chiefs de Kansas City, representa un evento que será recordado por mucho tiempo.

Una temporada que pasó por obstáculos atribuidos a la pandemia de COVID-19, que desató cuarentenas alrededor del mundo tan sólo semanas después de que se realizara el pasado Súper Tazón, donde los Chiefs fueron los ganadores y de paso este año repiten.

Tom Brady que llega a Tampa Bay a estar cerca de un triunfo que el equipo no ha logrado desde 2003.

Un partido que tendrá la presencia reducida de fanáticos, con medidas sanitarias, son parte de los antecedentes a la gran final, aun falta ver que pasará durante el partido.

En el pasado han ocurrido algunos incidentes y momentos históricos que hacen que algunos Super Bolw sean más recordados que otros.

Super Bowl LI: Patriots 34 vs Falcons 28

Considerado como uno de los mejores partidos de la historia, Patriots perdían por 25 puntos ante Falcons pero Tom Brady logró empatar el partido y obligó al primer tiempo extra en la historia del Super Bowl, en el que New England consiguió su quinto anillo de campeón.

Super Bowl XLIX: Patriots 28 vs Seahawks 21

Un duelo en el que se alzó la polémica, Los Seahawks dieron una digna pelea ante los Pats, que por momentos pareció que dejaban ir el título, sin embargo fueron los de Seattle quienes si lo dejaron ir.

Tom Brady y su “Deflagate”

Considerado como el mariscal de Campo más grande en la historia del futbol americano, vivió un escándalo en 2015 luego de que en la final entre los Seahawks de Seattle contra los Patriots de Nueva Inglaterra, antes del cruce final el equipo de Brady se enfrentó ante los Colts, partido en el que los Patriots desinflaron los balones en el primer tiempo para facilitar el trabajo a su quarterback, el jugador fue suspendido por cuatro partidos y recibió una multa.

Cuando se robaron el jersey de Tom Brady

En la edición LI del Super Bowl, Mauricio Ortega periodista mexicano, se robó la camiseta con la que Tom Brady disputó el partido contra los Eagles de Filadelfia.

Aprovechó los festejos y se escondió entre los vestuarios para robarse la prenda.

El robo fue captado por cámaras y generó controversia mediática en donde se involucró la justicia mexicana y estadounidense.

El show de mediotiempo de Madonna

En el Super Bowl de 2012 se realizó en Indianápolis, una final en la que se enfrentaron Patriots y Giants, el espectáculo de medio tiempo estuvo a cargo de Madonna.

Su show contó con la participación de varias estrellas del momento, entre ellos el cantante Cee-Lo Green, el dúo LMFAO, las raperas Nicki Minaj y M.I.A, esta última durante la interpretación del tema Give Me All Your Lovin, levantó el dedo de en medio a la cámara, lo que generó un escándalo.

El nipplegate de Janet Jackson

En el año 2004 ocurrió uno de los momentos que hasta la fecha son comentados, conocido comúnmente como Nipplegate.

La cantante Janet Jackson, fue la protagonista del Halftime Show, que contó con la participación de quien en aquel entonces era la estrella juevil del momento, Justin Timberlake, al finalizar la canción “Rock your body” al cantar la frase “quedarás desnuda al terminar esta canción”, Timberlake desprendió parte del vestuario de Janet y dejó al aire su pezón en televisión.