Muere Josh Evans, quien jugó un Super Bowl con Titans

Evans murió el jueves por la noche en Fayetteville, Georgia, un año después de que se le diagnosticó un cáncer renal. Su deceso fue confirmado a The Associated Press por la funeraria Willie Watkins en Riverdale, Georgia, encargada de las exequias.

Originario de Langdale, Alabama, Evans se retiró en 2005, tras una carrera de nueve años, incluidas seis temporadas con los Oilers de Houston y los Titans de Tennessee, la franquicia que los reemplazó.

Evans jugó sus últimas tres temporadas con los Jets de Nueva York.

“Su lucha contra el cáncer fue valerosa y fuerte, y sus compañeros estuvieron a su lado, alentándolo”, dijo Amy Adams Strunk, dueña mayoritaria de los Titans, en un comunicado emitido por el equipo. “Recordaremos su gran personalidad y su sonrisa, todavía más grande”.

Evans logró 21 capturas y media, y fue titular en 53 de 94 partidos durante su trayectoria.

En la temporada de 1999, jugó de inicio 10 partidos y consiguió tres capturas y media para que los Titans avanzaran al Super Bowl en Atlanta, donde cayeron ante los Rams. En esa derrota por 23-16, Evans logró cinco derribos.

En 2003, cuando jugaba con los Jets, Evans fue suspendido de manera indefinida por la NFL, tras infringir por tercera vez la política de la liga contra el consumo de drogas recreativas. Se perdió los primeros cuatro encuentros de 1999 con Tennessee luego de su primera infracción, y fue suspendido por toda la temporada de 2000.

